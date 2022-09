Zelfvoorzienend leven: Noodzaak in de toekomst?

GRONINGEN – Het bakken van je eigen brood, het oogsten van je eigen groenten uit de moestuin en je eigen energie opwekken: Autarkie viel jaren geleden vooral onder de trend ‘geitenwollensokkenfiguren’, maar nu lijkt zelfvoorzienend leven met de constant stijgende prijzen bittere noodzaak te worden. We spraken met Ivan en Ladinya, die in België onderweg naar zelfvoorzienend zijn.

Het huis verwarmen, tanken, boodschappen doen en ook nog eens de hypotheek betalen: het is voor veel inkomens bijna niet meer te doen. De torenhoge prijzen, vooral voor het gas en graan raken de consument op een pijnlijke plek. Ivan en Ladinya werken daarom hard aan een onafhankelijk bestaan.

Ivan (27) is eigenaar van een marketingbureau in Nederland en woont samen met zijn vrouw Ladinya in België, waar zij een huis hebben gekocht met een grote tuin. Hier hebben zij de ruimte om hun zelfvoorzienende droom waar te maken. De zoektocht naar dit huis was lang, maar in die periode hebben zij niet stil gezeten. Om zoveel mogelijk te leren hebben zij al veel uitgeprobeerd. “Zolang het niet veel geld kostte en mee konden verhuizen”, zegt Ladinya. Alles wat zij hebben geleerd hebben ze verzameld op hun website Doepserleven, zodat zij ook andere mensen kunnen helpen met dezelfde droom.

Onafhankelijkheid

We vroegen Ivan en Ladinya waarom zij deze droom hebben. Beide beamen ze dat onafhankelijkheid hun grootste drijfveer is. “De onzekerheid in de wereld en stijgende prijzen hebben ons des te harder aan het werk gezet om deze droom waar te maken en zoveel mogelijk informatie te vergaren. Daarom is onze slogan ook ‘gewoon groen, gewoon zelf doen'”, zegt Ivan. “Een belangrijk onderdeel, voor ons althans, van zelfvoorzienend leven is ook financiële onafhankelijkheid. We hebben nu eenmaal geld nodig om te leven, hoe dan ook.” De basis hebben ze in ieder geval al gelegd en nu kan het echte avontuur beginnen.

Het avontuur

Ze zijn pas een paar maanden verhuisd, maar hebben al veel gedaan. “De kippenren is als eerste gemaakt en hier hebben we nog eenden aan toegevoegd. Ook hebben we al een aantal vaste eetbare planten geplant en zijn we bezig met een filtersysteem voor grijswater. En de zonnepanelen met accu zijn ook al besteld”, zegt Ladinya trots. De moestuin zullen ze jaarlijks uitbreiden, terwijl de kippen compost voor hen maken. Voor in de tuin willen ze zich focussen op vaste eetbare bomen en planten, achter door komt de moestuin en langs de rand zal mais en zonnebloem staan, voer voor de dieren. Het gedeelte wat zij nog niet gebruiken zullen ze de eerste jaren gebruiken om hooi op te kweken.

Community

Ze leren veel van de community om hen heen, Facebook, Instagram en YouTube zijn erg leerzaam, hier delen ze sinds de verhuizing hun avonturen ook op. “Hopelijk heeft iemand er wat aan en anders is het leuk om terug te zien wat we allemaal gedaan hebben, en hoe het begon”, zegt Ivan. Verder zeggen ze ook dat ze veel gewoon uitproberen en gaande weg leren. We hebben gevraagd of ze nog een tip hebben.

“Neem niet te veel hooi op de vork”, zegt Ladinya. “We werken met een nieuwe omgeving en nieuwe bodem, dit moet je leren kennen. Als we in één keer een gigantische moestuin zouden aanleggen kan het zijn dat alles mislukt door voor ons onbekende plagen of complicaties. Door klein te beginnen raak je niet snel ontmoedigd en kun je het per project aanpakken, zo blijft het leuk.”

Foto: zebra7/Pixabay