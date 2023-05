Zie hier de voordelen van je huis verkopen zonder makelaar

GRONINGEN – Als waar je woont nou geen plezant huis is, of als je toe bent aan een nieuwe omgeving, of bent de oude omgeving zat, dan is het tijd om te gaan verhuizen. Eerst moet je je huis verkopen. Bij de verkoop van een woning kiezen de bewoners er regelmatig voor om een makelaar in te schakelen. Een makelaar weet immers exact welke handelingen er uitgevoerd moeten worden, waardoor er minder verantwoordelijkheid bij de bewoners ligt.

Toch heeft het inhuren van een makelaar niet op ieder vlak voordelen. Een makelaar heeft zich natuurlijk goed ingelezen en weet inderdaad veel van de huizenmarkt af, maar dit voordeel dekt niet direct alle nadelen. Je eigen huis verkopen zonder makelaar heeft namelijk reuze veel voordelen. Benieuwd naar deze voordelen? Lees snel verder.

Geen makelaarskosten

Een makelaar is gespecialiseerd in zijn of haar vak, waardoor de kosten vaak hoog oplopen. Ondanks dat iedere makelaar een andere kostenberekening heeft, kun je er al vanuit gaan dat de kosten schommelen rond de 1 à 2 procent van de totale koopsom. Bij een koopsom van 300.000 euro zul je al snel 3.000 tot 6.000 euro kwijt zijn aan een makelaar. Dat is geld wat ook bespaard kan worden voor het uitvoeren van dakbeheer of om een bitumen dakdekking laten aanbrengen.

Snel werk leveren

Als je in zee gaat met een andere partij, zoals een makelaar, ben je altijd afhankelijk van de agenda van de ander. Je kunt ervan uitgaan dat een makelaar meerdere klanten heeft, waardoor het een tijd kan duren tot de makelaar een vrij moment in zijn of haar agenda heeft voor jou. Indien je niet met een makelaar samenwerkt, kun je zelf je afspraken inplannen, waardoor het proces vaak een stuk sneller verloopt. En je weet wat ze zeggen: ‘tijd is geld’.

Volledig naar eigen mening

Een makelaar heeft uiteraard ook een eigen mening. Doordat de makelaars daarnaast ook veel kennis van de huizenmarkt hebben, zijn zij vaak geneigd hun eigen belangen boven de belangen van de bewoners te stellen. Hierdoor is het mogelijk dat de verkoop niet naar wens verloopt. Ook op dit vlak kan je een woning zelf verkopen zonder makelaar gunstiger zijn. Dan krijg je meer de ruimte om zelf na te denken over wat voor jou belangrijk is zonder dat iemand je vertelt hoe het moet. Hierdoor ben je ook afhankelijk van je eigen onderzoek.

Foto: Spacejoy/Unsplash