Zo creëer je een fijne sfeer in je woonkamer en keuken

GRONINGEN – Wanneer je je woonkamer en keuken leuk en volledig naar wens hebt ingericht, ben je voor een groot deel al klaar. Echter is het creëren van sfeer in deze ruimtes ook een belangrijke factor. Een ruimte kan dan wel heel leuk ingericht zijn, maar als deze geen sfeer uitstraalt, mis je toch iets. In dit artikel lees je daarom een aantal tips om een fijne sfeer te creëren in je woonkamer en keuken. Op deze manier zal je hier lekker kunnen ontspannen en je er helemaal thuis voelen.

Dimbare ledlampen

De meest gebruikte manier om sfeer te creëren in een ruimte, is natuurlijk met ledverlichting die je kan dimmen. Dimbare ledverlichting kun je op elk moment geheel naar wens instellen door middel van een dimmer. Mocht je televisie aan het kijken zijn, heb je minder fel licht nodig en zorgt de lamp vooral voor sfeer. Als je bijvoorbeeld spelletjes aan het spelen bent of een boek aan het lezen bent, kun je instellen dat de lamp juist wat meer licht schijnt.

Plaats of hang foto’s op

Je kunt een ruimte ook meer sfeer geven door het wat persoonlijker te maken. In de keuken of woonkamer kun je bijvoorbeeld foto’s van jou en je familie of vrienden ophangen of neerzetten. Niet alleen zie je dan elke dag de mensen die je liefhebt, maar geef je de ruimte direct een warme en vriendelijke sfeer.

Decoratie en accessoires

Nog een andere manier om een ruimte meer sfeer te geven, is door decoratie-items te plaatsen. In de winter geven dekens en kussens bijvoorbeeld een gezellige en warme sfeer. Tijdens de lente en de zomer zou je juist bloemen en planten in huis kunnen plaatsen, die meteen meer kleur geven aan de ruimte.

Laat zien dat er geleefd wordt

Woningen waaraan je kunt zien dat er geleefd wordt, geven natuurlijk ook enorm veel sfeer. Bijvoorbeeld wanneer je huisdieren hebt, er verschillende mandjes of speeltjes door de woning verspreid liggen. Of als je kinderen hebt, dat er speelgoed of knutselwerkjes in elke ruimte terug te vinden zijn.

Voor het creëren van sfeer in je woonkamer of keuken zijn er natuurlijk geen vaste regels. Het is jouw woning, dus kijk vooral wat je zelf mooi vindt en van wat voor spulletjes je zelf blij wordt. Er zijn op het internet genoeg leuke ideeën te vinden!

Foto: Skitterphoto/Pixabay