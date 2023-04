Zo kun je in huis meer van buiten genieten

GRONINGEN – Groningen staat natuurlijk bekend om het uitgestrekte landschap, maar wat heb je aan een mooie omgeving als je veel binnen zit en de muren op je af komen? In dat geval kun je met een paar handige trucjes het buitenleven toch meer naar binnen halen.

Maak gebruik van glas

Een manier om meer van je omgeving te genieten, is door in je woning zoveel mogelijk gebruikt te maken van glas. In dit geval maakt het haast niet uit of je op het platteland woont of in de stad. Krijg je een benauwd gevoel in je woning? Dan is het handig om één of meerdere stenen muren te vervangen door glas. Check wel of dit volgens de professionals van Lybrae voldoet aan alle eisen.

Richt je woning in op het uitzicht

Zorg er altijd voor dat je de mogelijkheid hebt om naar buiten te kijken en ga niet met je rug naar een raam toe zitten. Plaats bijvoorbeeld je bank of keukentafel zo dat je kunt uitkijken op de natuur of helemaal op kunt gaan in de levendige sfeer van de nabijgelegen winkelstraat. Werk je vanuit thuis? Dan is het ook fijn om af en toe vanachter je bureau of werkbank even een blik naar buiten te kunnen werpen.

Kies ook binnen voor groen

Hoe zorg je ervoor dat je je helemaal thuis voelt in de omgeving? Door ook wat elementen van buiten naar binnen te halen. Als een stukje verder op een paar prachtige rozenstruiken staan waarop je niet uitgekeken raakt, zet dan ook regelmatig een bosje bloemen op tafel!

Zorg er voor een goed tuinonderhoud

Een opgeruimd huis zorgt voor een rustgevend en ruimtelijk gevoel. Datzelfde geldt ook voor je tuin: als je je tuin goed onderhoudt, zul je er ook makkelijker van kunnen genieten. Tijd dus om weer eens het gras te maaien, het onkruid te wieden en je tuinmeubelen af te stoffen.

Plaats een vogelhuisje

Met een vogelhuisje krijg je meteen meer levendigheid in de tuin of op je balkon. Het kan dus zeker geen kwaad om een huisje op te hangen. Shop er een bij een lokale winkel of ga zelf aan de slag. Voorzie hem van een leuk kleurtje en een pindaslinger en gegarandeerd dat de vogels zich er snel thuis voelen.

Ga ook naar buiten

Je kunt naar buiten blijven kijken, maar het fijnst is het natuurlijk als je ook daadwerkelijk naar buiten gaat. Zet bij lekker weer de deuren open en maak, als het even kan, een heerlijke wandeling door de omgeving.

Foto: CatKosianok/Pixabay