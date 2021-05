Zó leg je een worteldoek

GRONINGEN – Wanneer je graag een tuin met veel planten wilt, maar niet zit te wachten op al dat onkruid, dan is een goede bodembedekking van groot belang.

Daarom is het aan te bevelen om een worteldoek in je tuin te plaatsen. Dat komt omdat het materiaal van een worteldoek lucht en water doorlaat, en daarnaast milieuvriendelijk is en je tuin tegen onkruid beschermt. Verder is een worteldoek uv-gestabiliseerd. Hierdoor heeft zonlicht geen kans om tot de bodem door te dringen. Daardoor heeft onkruid minder kans om te groeien. Zoals je kunt lezen, zitten er dus veel voordelen aan het plaatsen van een worteldoek in je tuin. Ben je benieuwd hoe je het best een worteldoek kunt leggen? Lees dan gauw verder!

Minder onkruid door een worteldoek

Je legt een worteldoek dus om de groei van onkruid tegen te gaan. Wanneer je geen worteldoek zou plaatsen, staat er voor je het weet ontzettend veel onkruid of mos tussen je tegels. Ook kan het dan zomaar zo zijn dat er tussen het grind allemaal sprieten onkruid tevoorschijn komt. Het is geen garantie dat je helemaal geen onkruid meer zult hebben tussen je bestrating wanneer je een worteldoek plaatst, maar het is in elk geval wel een heel stuk minder dan wanneer je geen worteldoek zou plaatsen.

Materiaal van worteldoek

Een worteldoek wordt gemaakt van zwart polyester. Dit materiaal houdt licht tegen, maar het houdt geen water tegen. Een worteldoek zou je dus kunnen omschrijven als een lucht- en waterdoorlatende doek. Door deze doek kan geen onkruid groeien. Op deze manier voorkom je dus dat er onkruid wordt gevormd of dat onkruid zich verder zal gaan verspreiden. Een worteldoek is dus een ideale manier om je bestrating te beschermen tegen verschillende soorten onkruid.

Andere voordelen van een worteldoek

Door een worteldoek te plaatsen, voorkom je dus dat er veel onkruid gaat groeien. Maar een worteldoek heeft nog meer voordelen! Allereerst gaat een worteldoek een lange tijd mee. Het is duurzaam, omdat je niet om de haverklap een nieuw worteldoek hoeft aan te schaffen. Verder is het een voordeel dat een worteldoek gemakkelijk te plaatsen is. Hoe je een worteldoek moet plaatsen, lees je hieronder.

De ondergrond bij het plaatsen van een worteldoek

Als eerst is de ondergrond bij het plaatsen van een worteldoek een belangrijk punt van aandacht. Het is namelijk relevant dat de bodem egaal is en vlak. Daarmee zul je namelijk het beste resultaat krijgen! Door een egale ondergrond, zullen er minder gauw oneffenheden in het doek komen. Voordat je het worteldoek gaat plaatsen, is het dus noodzakelijk ervoor te zorgen dat de ondergrond geen grote kuilen of hobbels bevat. Daarna kun je het worteldoek over de oppervlakte heen gaan spannen. Span het worteldoek strak over de oppervlakte. Zorg er voor dat je het doek zo neerlegt, dat er geen vouwen of opstaande randen zijn. Het is echt van belang dat het doek strak ligt.

In de meeste gevallen wordt een worteldoek geleverd in de vorm van een pakket. Ook kun je een worteldoek op een rol krijgen. In dat geval is het belangrijk dat je worteldoek uitrolt, en probeer dan zoveel mogelijk uit één stuk worteldoek te leggen. Probeer dus zo min mogelijk te snijden of te knippen. Wanneer overlap nodig is, zorg er dan voor dat de overlap ongeveer 5 centimeter is. Op die manier voorkom je dat onkruid zich alsnog tussen het worteldoek kan dringen. Hoe meer overlap tussen de verschillende stukken, hoe meer kans je loopt dat onkruid toch een manier vindt om te gaan groeien.

Vastzetten van een worteldoek: instoppen

Hierna is het zaak om het worteldoek vast te zetten. Dat kun je op verschillende manieren doen. je kunt allereerst ervoor kiezen om het worteldoek in te stoppen. Dat doe je door aan alle zijkanten van het worteldoek sleuven te maken van ongeveer 20 centimeter diep en een aantal centimeter breed. Daarna kun je met een schop het worteldoek in de sleuven duwen. De sleuven dien je daarna weer te vullen met grond.

Druk het vervolgens stevig aan. Je kunt eventueel grondpennen gebruiken om het doek extra stevig vast te zetten. Dat is bijvoorbeeld van belang als je boomschors gebruikt. Grondpennen kun je in de randen en in de hoeken van het worteldoek, door het doek heen in de grond slaan. Als je siergrind legt, is het gewicht van de steentjes genoeg om het doek op zijn plek te houden.

Vastzetten van een worteldoek: door laten lopen

Naast het worteldoek instoppen, is er ook een andere manier om het worteldoek vast te zetten. Je kunt er voor kiezen om het worteldoek door te laten lopen. Bij deze manier laat je het worteldoek doorlopen tegen de zijkant aan. Hierbij wordt niet aanbevolen om het doek niet af te knippen. Als je bijvoorbeeld het doek net iets te kort afknipt, kan het zijn dat er aan de randen alsnog onkruid doorheen komt.

Tevens kan het doek gaan rafelen wanneer je het afknipt, en ook dan kan er onkruid door het doek heen komen. Het is daarom beter om het doek om te vouwen. Je vouwt dan de randen om en daarna kun je ze eventueel vast gaan zetten. Daardoor zorg je namelijk voor extra stevigheid. Dit kun je doen door aan de randen en in de hoeken van het doek grondpennen door het doek heen te slaan.

Het worteldoek afwerken

Het is belangrijk dat je het worteldoek tot in alle hoeken goed legt. Loop daarom alle zijkanten van het oppervlak goed na en controleer het gehele doek en zorg ervoor dat het doek het gehele oppervlak goed afsluit.

De afronding

Wil je later nog planten plaatsen? Dat hoeft geen probleem te zijn. Je kunt dan een klein gat maken in het doek, en houd dit gat zo klein mogelijk. Het gat kun je maken door te knippen. Vervolgens kun je de plant in het gat plaatsen. Zorg er daarbij voor dat je de plant goed diep in de grond plaatst.

Door dit stappenplan kun je aan de slag en het worteldoek gaan leggen! Veel succes!

Foto: jeonsango/Pixabay