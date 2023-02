Zo worden foto’s een stijlvolle toevoeging aan jouw interieur

GRONINGEN – Er zijn verschillende manieren waarop je jouw interieur er een stuk stijlvoller uit kunt laten zien. Zo kunnen foto’s bijvoorbeeld een stijlvolle toevoeging zijn.

Misschien heb je soms het idee dat er iets mist in je interieur, maar kun je er niet de vinger op leggen wat dit precies is. Vaak kun je met een klein item de inrichting van je huis al enorm opleuken. Het zijn namelijk vaak de kleine dingen die het interieur compleet kunnen maken. Een vaas met een mooie bos bloemen op tafel kan bijvoorbeeld al een stuk meer levendigheid aan het interieur geven. Maar zeker ook het toevoegen van foto’s in het interieur kan het een stuk stijlvoller maken in mooie fotolijsten, zoals die van Yourdecoration België. In dit artikel lees je hoe je foto’s op een leuke wijze aan jouw interieur kunt toevoegen.

Ga voor stijlvol

Houd je van een stijlvolle inrichting zonder al te veel felle kleuren door elkaar, maar wil je toch graag foto’s toevoegen? In dat geval is het leuk om te kiezen voor zwart-wit foto’s. Op deze manier kun je toch een persoonlijk tintje aan het interieur geven, maar zullen de kleuren van de foto’s niet jouw stijlvolle inrichting onderbreken. Vooral wanneer je de foto’s in zwarte fotokaders plaatst, zullen ze juist een toevoeging zijn aan een stijlvol interieur. Je kunt de foto’s aan de muur hangen op plekken waar lege ruimte is, maar je kunt ze bijvoorbeeld ook neerzetten op het dressoir of een bijzettafeltje.

Fan van kleur?

Naast dat je foto’s zonder kleur kunt plaatsen, kan het thema van de foto’s zorgen voor een eenheid in het interieur. Als je bijvoorbeeld wel van kleur houdt, kun je kiezen voor foto’s met kleuren die aansluiten bij de kleuren van het interieur. Heb je veel groen verwerkt in de inrichting? Dan kun je bijvoorbeeld foto’s toevoegen die in een bos, park of op een grasveld zijn gemaakt. Groningen is een prachtige stad voor fotografie en kent genoeg mooie plekken om te fotograferen. De groene kleuren van de foto’s zullen dan mooi samengaan met de groene tinten in het interieur. Ook hier kun je weer passende fotokaders voor vinden.

Wat past bij jouw smaak?

Er zijn talloze manieren waarop je foto’s kunt toevoegen aan het interieur. Je kunt kiezen voor zwart-wit foto’s voor een stijlvolle, strakke look. Daarnaast kun je foto’s plaatsen die overeenkomende kleuren hebben als die in het interieur zijn verwerkt. Hiernaast zijn er nog allerlei andere manieren waarop je foto’s kunt gebruiken in de inrichting. Iets dat veel mensen bijvoorbeeld doen, is om een leuke collage bij de trap, in de hal of gang te maken. Je kunt daar bijvoorbeeld foto’s van je gezin(sleden) door de jaren heen ophangen.

Foto: AutoPhotography/Pixabay