Zwaartedeken: Wat is het en hoe werkt het?

GRONINGEN – De bekendheid van het verzwaringsdeken om beter te kunnen slapen lijkt steeds groter te worden. Wat is een verzwaringsdeken precies en hoe werkt het?

Slaapcomplicaties lijken vandaag de dag steeds vaker voor te komen. In 2019 waren er in Nederland alleen al ongeveer 2,9 miljoen mensen die ‘s nachts moeite hadden om in slaap te raken of te blijven. Oorzaken voor slaapproblemen zijn onder andere stress of psychische klachten. Mensen met een psychische aandoening hebben dan ook 3 keer eerder kans op problemen bij of met het slapen. Al meerdere jaren wordt er daarom naar oplossingen gezocht om slaapproblemen te voorkomen en/of tegen te gaan. Eén van die middelen is het gebruik van een zogenoemde zwaartedeken.

Wat is een zwaartedeken?

Een verzwaringsdeken is eigenlijk hetzelfde als een normale deken, met het verschil dat deze zwaarder is. Drie tot zes keer zwaarder om precies te zijn. Dit extra gewicht komt vanwege glazen parels of korrels (afhankelijk van de deken zelf) die erin zitten. Het extra gewicht van een zwaartedeken oefent een subtiele druk uit op het lichaam, gebaseerd op de zogenoemde diepe druk stimulatie. Dat betekent simpelweg dat de deken het gevoel geeft dat je wordt vastgehouden of geknuffeld. Hierdoor worden de slaaphormonen melatonine en serotonine aangemaakt.

De diepe druk stimulatie verlaagt eveneens het stresshormoon cortisol. En dankzij deze processen wordt je sneller slaperig en slaap je beter. Het concept waarop de zwaartedeken is gebaseerd heet the hug machine, een apparaat dat oorspronkelijk was ontworpen om mensen met autisme gerust te stellen. Maar een zwaartedeken kan door iedereen worden gebruikt. Het zou helpen bij verschillende oorzaken die slapeloosheid veroorzaken en zou daardoor zorgen voor een betere nachtrust. Een zwaartedeken zou dus gebruikt kunnen worden in plaats van slaapmedicatie en zou daardoor een natuurlijk slaapmiddel genoemd kunnen worden.

Verzwaringsdeken kopen

Veel mensen kunnen baat hebben bij het gebruik van een verzwaringsdeken. Denk onder andere aan mensen met (vormen van) slapeloosheid, autisme, depressie of PTSS. Maar wie eraan denkt om een zwaartedeken aan te schaffen, dient rekening te houden met een aantal punten. Zo mag het gewicht van een deken bijvoorbeeld niet te zwaar zijn. De stelregel is om altijd 10% van het eigen lichaamsgewicht aan te houden. Doe daarom eerst goed onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld zwaartedekens vergelijken op Slaapwijsheid.nl. En heb je complicaties, zoals diabetes, scoliose of andere gezondheidsproblemen? Raadpleeg dan altijd eerst een (huis)arts. Het gaat tenslotte om je gezondheid.

Foto: PaliGraficas/Pixabay