Op het balkon van een woning aan de Bankastraat in Groningen is vanmiddag rond 15.30 uur brand uitgebroken. De brand is overgeslagen naar de woning, maar kon door snel ingrijpen van de brandweer worden bedwongen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het is nog onduidelijk waardoor de brand precies is ontstaan.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws