Fietsster ernstig gewond na aanrijding met automobilist

GRONINGEN – Afgelopen vrijdagmiddag heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een fietsster en een automobilist op de Peizerweg in Groningen.

Het slachtoffer liep diverse verwondingen op en is na stabilisatie met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel te assisteren bij de behandeling en stabilisatie. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Door de botsing liep het verkeer enige hinder op, maar dit was snel weer opgelost.

Foto: Raymond Bos/Noordelijkfotobureau.nl