Jongen neergestoken aan Boelemaheerd in Groningen

Aan de Boelemaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft vanmiddag rond 15.45 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een jongen gewond geraakt. Het slachtoffer heeft ter plaatse medische hulp gekregen, waarna hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche heeft ter plaatse sporen onderzoek gedaan en getuigen gehoord, maar er is nog geen spoor van de dader. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties