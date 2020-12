GRONINGEN – Bij een val uit een flat aan de Florakade is vanavond een man ernstig gewond geraakt. Een vrouw is meegenomen voor verhoor.

De man viel door nog onbekende oorzaak vanaf de derde etage door het glas naar beneden. Een vrouw is door de politie meegenomen voor verhoor, maar het is onduidelijk wat haar betrokkenheid is. De recherche heeft getuigen gesproken en onderzoek gedaan.

Foto: RDB Producties