Vastgoedondernemer Wim Bulten dood gevonden in woning

GRONINGEN – De Groningse vastgoedmagnaat Wim Bulten is maandagmiddag dood aantroffen in een woning aan de Prinsesseweg in Groningen.

Klusjesmannen troffen het levenloze lichaam van de 61-jarige vastgoedondernemer aan en belden direct het alarmnummer. Hulpdiensten hebben geprobeerd om Bulten te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten. Wat er precies in de woning is gebeurd is niet bekend, maar volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.

Foto: RDB Producties