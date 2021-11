Ga je een rondreis maken door Amerika? Leer hier enkele tips!

GRONINGEN – Heb jij een rondreis naar Amerika op de planning staan? Een mooi vooruitzicht, want het prachtige land is zeer geschikt voor een roadtrip. Omdat het land zo groot is, zul je afwisselende landschappen tegenkomen, maar ook grote wereldsteden. Verschillende bezienswaardigheden dus waarbij je je ogen kunt uitkijken. Een goede voorbereiding is bij zo’n reis essentieel. Door je goed voor te bereiden op de reis, voorkom je dat je voor onprettige verrassingen komt te staan. In deze blog lees je enkele tips voor een rondreis door Amerika. Alvast een mooie reis gewenst!

ESTA formulier

Zorg allereerst voor het ESTA formulier. Dat is een formulier dat je moet invullen voordat je naar Amerika gaat. Dit formulier heb je nodig om het land in te komen, want hiermee word je geregistreerd als bezoeker van het land. Dit formulier is online in te vullen.

New York en nog veel meer

Door een goede planning te maken en je in te lezen in het land, ga je goed voorbereid op pad. Het kan verstandig zijn om globaal te weten waar je heen gaat elke dag en welke bezienswaardigheden je allemaal wil bekijken. In Amerika zijn dat er natuurlijk ontzettend veel! Denk bijvoorbeeld aan de wereldsteden New York of Las Vegas. New York is een van de meest bekende steden van het land. Je kunt er onder meer het Empire State Building bezoeken, en het altijd levendige Times Square, Broadway of het groene Central Park.

Natuurlijk is het Vrijheidsbeeld ook een hoogtepunt van de stad, evenals het 9/11 Memorial, waar eerst de Twin Towers stonden. Dit bezoek zal zeker veel indruk maken. Maar ook de prachtige nationale parken, zoals Yosemite National Park, Yellowstone National Park of Death Valley National Park. Ook de grote Rocky Mountains, de Niagara Falls, Alcatraz en de route 66 zijn bezienswaardigheden die absoluut de moeite waard zijn.

GPS

Amerika is zo groot, dat het eigenlijk niet loont om slechts één regio te bezoeken. Er zijn zoveel bezienswaardigheden in het land en gelukkig is het goed mogelijk om verschillende bestemmingen met elkaar te combineren. De auto is daarvoor een ideale manier om veel van het land te kunnen zien. Zorg daarbij wel voor een goede navigatie. Je kunt ervoor kiezen om deze voorafgaand aan je reis al aan te schaffen in Nederland, of je kunt er een huren bij de autoverhuurder. Dit kan je namelijk veel geld, maar ook moeite besparen.

Tankstations

Als je met de auto door het land gaat reizen, zul je ook regelmatig gaan tanken. Onze tip is om dat niet te doen bij de nationale parken, omdat de tankstations daar een stuk duurder zijn. Doe dit dus al een stuk voor het park, want dat zal je veel geld schelen. Wel is het van belang om in het park zelf wel de tank vol te hebben. Dat is omdat er in de parken zelf niet heel veel tankstations zijn.

Foto: Armelion/Pixabay