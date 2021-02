‘Groningen is een prachtige stad voor fotografen’

GRONINGEN – De Groningse binnenstad staat al vele jaren bekend als een prachtige locatie om even naar toe te gaan. Of je nu gaat winkelen, even wil wandelen of juist de cultuur mee wil pakken: dat maakt eigenlijk niet uit.

Groningen is een bruisende stad die veel leven met zich meebrengt. Zowel oud als jong brengen hier normaal gezien overdag en in de avond vele uren rond. Het uitgaansleven hier staat in heel Nederland bekend en de Martinitoren en de grote markt blijven ook niet onopgemerkt. Het blijft een prachtige binnenstad waar veel te beleven valt. Mocht je er nog niet eerder geweest zijn, dan raden we aan om in ieder geval de onderste onderdelen te bezoeken. Neem zeker je camera mee om ook dit beschermde stadsgezicht te fotograferen.

De Grote Markt

Op de Grote Markt komt het bruisende stadsleven bij elkaar. Je ziet fotograferende mensen, cultuursnuivers en mensen die volop aan het shoppen zijn. Ook zie je studenten die op een zonnige dag ervan genieten om de drukte op te zoeken om hier met hun studie bezig te zijn. Zoals eigenlijk altijd het geval is kun je vanuit de grote markt alle kanten op. Zo zie je gelijk al de Martinitoren staan en kun je naar de Herestraat toe. Dit is de belangrijkste winkelstraat in de omgeving.

Groninger museum

Voor de echte creatievelingen onder ons zijn er ook verschillende musea te vinden. Helaas is het stripmuseum in maart 2019 gesloten, maar gelukkig zijn er nog andere locaties waar je heen kunt gaan. De bekendste is het Groninger Museum. De kunstgeschiedenis en design van Groningen komt hier veel naar voren. Maar er wordt ook gekeken naar mode, fotografie en archeologie. Want ook deze zijn in Groningen erg populair.

Of je nu op bezoek komt om te shoppen of de cultuur en architectuur wil bestuderen: neem zeker een camera mee. Want dit is een stad die veel met zich meebrengt en je op verschillende manieren kan verrassen. Samen met een online cursus fotografie kun je ervoor zorgen dat je deze momenten nog mooier vast kunt leggen. En dit zijn er veel meer dan je denkt: zowel op museum gebied als in de bouwstijl.

Architectuur en cultuur

Een goed voorbeeld van deze bouwstijl is de wereldbekende klimtoren in Groningen. Door heel de wereld zijn prachtige foto’s gemaakt van deze locatie. En er komen elk jaar weer vele bezoekers om van dit creatieve gebouw een foto te maken. En dat is ook niet zo gek, aangezien de 37 meter hoge toren heel een scheve, s-vormige boog maakt. Je hoeft echt geen klimmer te zijn om hier even langs te gaan. Want ook zonder dat je de toren beklimt zul je van het kijken alleen al zweethanden krijgen. Een bijzondere bouw die het kijken en het fotograferen zeker waard is.

Groningen: veel meer te bieden dan je denkt

Zoals je ziet heeft Groningen veel meer te bieden dan je wellicht van te voren gedacht had. Het staat bekend om zijn geschiedenis, fotografie, stadsleven, cultuur en architectuur. En elk van deze zijn op een leuke manier in deze omgeving gepresenteerd. Mocht je deze stad bezoeken raden we je echt aan om een hele dag of zelfs langer te blijven. Neem zeker je camera mee en leg alle momenten waar jouw interesse ligt hiermee vast. Mocht je nog niet zolang met je camera werken is het aan te raden om de fotografie tips eens door te lezen. Deze zullen je zeker helpen en maken de beleving nog een stuk groter. En wellicht zien we je dan binnenkort in de prachtige binnenstad van Groningen.

Foto: Marc Kleen/Unsplash