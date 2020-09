‘Groningers verdiepen zich meer in Astrologie dan de rest van Nederland’

Vooral onder jonge hoogopgeleide vrouwen in de provincie Groningen is astrologie enorm populair. “Astrologie is veel meer dan je dag- of maandhoroscoop lezen”, zegt Frieda Feenstra (26 jaar) uit Groningen. Feenstra heeft economie gestudeerd en werkt bij een grote bank in Groningen. “Astrologie heeft niets te maken met ergens in geloven of bijgeloof, astrologie heeft te maken met het verkrijgen van kennis en het scheppen van orde in de chaos”, aldus Feenstra.

Astrologie en de provincie Groningen

Uit onderzoek van de website Mediumchat.nl blijkt dat inwoners in de provincie Groningen zich meer in astrologie verdiepen dan inwoners van andere provincies. Astrologie bestaat al 4000 jaar en is volgens wetenschappers een vorm van waarzeggerij. Dit gegeven weerhoudt hoogopgeleiden in de provincie Groningen echter niet om de astrologie te bestuderen. Ook in de Verenigde Staten van Amerika is astrologie booming, volgens 67 procent van de 18- tot 45-jarige Amerikanen is astrologie een wetenschap.

Astrologie en jezelf beter leren kennen

“Door een geboortehoroscoop kun je jezelf en anderen goed leren kennen. Een geboortehoroscoop is een tekening van de stand van de planeten op de dag en het tijdstip van je geboorte. Je geboortehoroscoop is niet goed en ook niet slecht. Door objectief naar je geboortehoroscoop te kijken kun je niet alleen jezelf, maar ook anderen beter leren kennen. Ook kun je de planeten van jouw horoscoop plaatsen in de geboortehoroscoop van je partner, kind, ouders of andere dierbaren. De plaatst waar de planeten komen te staan vertellen onder andere hoe de ander jou ervaart en wat je in de ander losmaakt”, zegt Feenstra.

Daten, astrologie en de liefde

“Duizenden singles vragen, voor of tijdens een eerste date welk sterrenbeeld de ander heeft. Niet alle sterrenbeelden passen immers bij elkaar. Als je weet welke eigenschappen een bepaald sterrenbeeld heeft en welke sterrenbeelden het beste bij je passen, is de kans op een gelukkige relatie groot. Ik heb dan ook meteen de datingapp die op sterrenbeelden filtert gedownload. Na drie dates was het raak. Het klikte onmiddellijk met Tom (29) een Kreeft, volgens de astrologie mijn perfecte partner. Vorige maand zijn we getrouwd”, zegt Feenstra lachend.

Foto: MiraCosic/Pixabay