Online een tweedehands auto verkopen? Zo doe je dat

GRONINGEN – Ben je op zoek naar een nieuwe auto en wil je (eerst) jouw oude tweedehands auto verkopen? Dan heb je daarvoor verschillende mogelijkheden.

In veel gevallen heb je de mogelijkheid om de auto in te ruilen bij het bedrijf waar je de nieuwe auto koopt. Je kunt dan nog een bepaald bedrag krijgen voor de auto wat vervolgens van de aankoopprijs van jouw nieuwe auto wordt af gehaald. Deze optie is vaak de meest eenvoudige weg om te bewandelen, al zal je dan niet de hoogste prijs voor het voertuig krijgen. De auto moet immers nog worden doorverkocht door het autobedrijf, dat ook winst wil maken als dat kan.

Online verkopen

Gelukkig zijn er ook genoeg andere mogelijkheden om een tweedehands auto te verkopen. Je kunt online de auto verkopen aan een opkoper of deze zelf te koop zetten. Als je de auto wilt verkopen aan een opkoper, dan kun je online zoeken naar bedrijven die tweedehands auto’s inkopen. Je kunt dan de gegevens van de auto doorgeven en enkele recente foto’s. Aan de hand van de informatie die jij geeft kan de auto worden opgekocht door het bedrijf. Het is ook mogelijk dat de auto dan ter veiling wordt aangeboden aan handelaren en dat het voertuig dan voor de hoogst geboden prijs verkocht kan worden.

Advertentie plaatsen

Een andere optie om de tweedehands auto online te verkopen is door zelf een advertentie te plaatsen op een marktplaats. Dat kun je doen door foto’s van de auto te maken en door een duidelijke en eerlijke tekst over de staat van het voertuig te schrijven. Vertel hierin wat de kilometerstand is, wanneer de APK verloopt, of de auto schade heeft gehad in het verleden, wanneer de distributieriem vervangen is, wat de gebreken zijn, welke eigenschappen de auto heeft en alle andere belangrijke informatie met betrekking tot het voertuig.

Zorg ervoor dat de auto van binnen en van buiten volledig schoon is en maak goede en duidelijke foto’s. Je kunt de auto vervolgens door middel van deze advertentie plaatsen op verschillende websites om zo de zichtbaarheid van het voertuig te vergroten. Door de auto zelf te verkopen is de kans groot dat je de beste prijs kunt krijgen. Wel kan het zo veel langer duren voordat je de auto kwijt bent.

Overige opties

Naast het verkopen van de auto aan een opkoper of online aan een particulier, is er nog een mogelijkheid. Het aanbieden van het voertuig aan een sloopbedrijf. Als de auto niet meer goed genoeg is om de weg op te mogen of als er te veel reparaties en herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dan kan het beter zijn om hiervoor te kiezen.

Je kunt online een sloopbedrijf in de buurt zoeken die jouw auto kan overnemen. Je krijgt dan een vergoeding voor de auto en het voertuig kan vaak worden opgehaald. De auto belandt dan niet per se in de pers, maar zal worden gedemonteerd voor bruikbare onderdelen. Deze onderdelen kunnen vervolgens een tweede leven krijgen en worden doorverkocht. Alle overige materialen worden zo veel mogelijk gerecycled.

Foto: andreas160578/Pixabay