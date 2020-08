Zorgvergelijker 2021: bespaar eenvoudig op de zorgverzekering

De zorg in Nederland wordt betaald door gebruik te maken van een ingewikkeld stelsel. De overheid speelt daarin een prominente rol, want die bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de voor iedereen verplichte basisverzekering. Voor de zorg die hier niet onder valt zijn aanvullende verzekeringen beschikbaar. Omdat het ingewikkeld is om uit te rekenen of deze aanvullende verzekeringen financieel rendabel zijn, houdt een deel van de Nederlanders vast aan hun bestaande zorgverzekering. Dat is jammer, want ze betalen vaak teveel premie. Met de zorgvergelijker 2021 kun je gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten die stukken goedkoper is.

Wat is de zorgvergelijker 2021?

De zorgvergelijker 2021 is een rekentool die wordt gebruikt op vergelijkingssites van zorgverzekeringen. Je moet in die tool enkele persoonlijke gegevens invoeren, zodat de tool weet waarnaar je op zoek bent. Noodzakelijke gegevens zijn je leeftijd en de gewenste hoogte van het eigen risico. Aanvullend kun je invoeren in hoeverre je een vrije keuze wilt hebben in de artsen en de ziekenhuizen waar je naartoe wilt voor een behandeling. Ook heb je de mogelijkheid om in de zorgvergelijker 2021 aan te geven of en voor welk bedrag je gebruik wilt maken van fysiotherapie, de tandarts, alternatieve geneeswijzen en brillen en lenzen.

Prijsbepalende onderdelen van de zorgverzekering

De gegevens die je in de zorgvergelijker invoert zijn allemaal van invloed op de hoogte van de premie van de zorgverzekering. Voor de laagste premie maak je gebruik van de artsen en ziekenhuizen die door de zorgverzekeraar worden aangewezen. Een hoog eigen risico draagt ook bij aan een lage premie. En als je besluit om geen aanvullende verzekeringen te nemen scheelt dat uiteraard ook geld. Het is dan mogelijk om je te verzekeren voor zorgkosten voor 85 – 90 euro aan zorgpremie per maand. Jonge mensen die goed gezond zijn en niet verwachten dat ze zorg nodig hebben sluiten vaak met de zorgvergelijker 2021 zo’n verzekering af.

De zorgvergelijker 2021 en een grote zorgvraag

Het afsluiten van een goedkope zorgverzekering met alleen een basisverzekering kost maar een paar minuten tijd. Bij een grotere zorgvraag ben je wat meer tijd kwijt, want dan moet je in de zorgvergelijker 2021 ook aangeven welke aanvullende zorg je denkt nodig te hebben. Zoals aangegeven is de aanvullende zorg is de zorg die niet wordt gedekt door de basisverzekering. Dat kan gaan om fysiotherapie, de tandarts, vergoeding van brillen en lenzen en alternatieve zorg. Door een beetje te spelen met de criteria in de zorgvergelijker 2021 kom je tot de beste en goedkoopste zorgverzekering.

Voorbeeld: aanvullend verzekeren voor brillen en lenzen

Een vraag waar veel consumenten mee worstelen is of het verstandig is om je aanvullend te verzekeren voor brillen en lenzen. De premies voor deze aanvullende verzekeringen zijn fors, terwijl de prijzen van een nieuwe bril de afgelopen jaren steeds goedkoper zijn geworden. Door in de zorgvergelijker 2021 te laten zoeken naar een verzekering met en zonder brillenverzekering kun je zien wat het effect daarvan is op de maandpremie. Dan kun je zelf uitrekenen of het goedkoper is om zo’n aanvullende verzekering af te sluiten of zelf de bril te betalen.

Alle opties in de zorgvergelijker 2021 gebruiken

Net zoals bij het inschatten van de effectiviteit van een aanvullende brillenverzekering kun je ook de prijs van de aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie, tandarts, etc. berekenen. Op basis van de getallen die daaruit komen bepaal je de inhoud van je verzekering. Zo vind je gemakkelijk de perfecte zorgverzekering voor de laagste prijs met de zorgvergelijker 2021. De zorgvergelijker 2021 is dus zowel geschikt voor mensen die geen zorg denken nodig te hebben als voor mensen met een grote zorgbehoefte.

Zorgverzekering vergelijken 2021 en besparen op de zorgpremie is vanaf eind november weer mogelijk op Zorgverzekering-vergelijken.net.

Foto: Pexels/Pixabay