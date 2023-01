Groningse talenten in Simplon op 4 februari tijdens GRONDSLAG

GRONINGEN – Op zaterdag 4 februari staan er acht Groningse acts op het podium van Simplon. Vanaf 20.00 uur is het lokale talent te aanschouwen in de bovenzaal. Gratis toegang.

Het muzikale ontwikkelingstraject GRONDSLAG is alweer over de helft en de deelnemers zijn achter de schermen flink aan de weg aan het timmeren. Maar nu is het tijd dat ook de buitenwereld kan zien waar deze acts mee bezig zijn geweest en wat voor nieuw talent Groningen bezit! Voor deze gelegenheid openen wij op zaterdag 4 februari onze deuren samen met Simplon om alle acts on stage te kunnen zien. Acht acts zien op één avond, wat wil je nog meer?

Line-up

Bibi and The Boys, Ioana Iorgu, Jay Waldo, Jelle Mulder, Not Sure, Novko, The Samuels, Velveteen Void

GRONDSLAG

GRONDSLAG is een talent ontwikkelingstraject opgestart vanuit POPgroningen en is specifiek ontwikkeld om ruw talent van Groningse bodem op maat te helpen ontwikkelen, onderscheiden, zelfredzamer te worden en handvaten mee te geven. Dit om zo beter uitgerust te zijn om te werken aan een duurzame muzikale loopbaan.

Jaarlijks zal GRONDSLAG 8 acts ten behoeve van hun ontwikkeling ondersteunen. De manier waarop dit gebeurt is geheel afhankelijk van de behoefte van de act, maar is gekoppeld aan een vast traject. GRONDSLAG is grofweg voor acts die Kunstbende en Popsport ontgroeid zijn, maar waarvoor professionaliseringstraject Hit The North en deelname aan de Popronde nog een brug te ver zijn.

Foto: POPgroningen