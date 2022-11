Op reis of op vakantie naar Turkije? Hier moet je om denken

GRONINGEN – Om ontspannen van een vakantie te kunnen genieten, is het van belang om je goed voor te bereiden. Waar moet je als vakantieganger in Turkije aan denken?

Terwijl de winter nog moet beginnen, verlangen velen door de herfstperikelen alweer naar zomerse temperaturen. Sommigen besluiten zelfs om te gaan overwinteren in een warm land. Maar voor de meesten van ons zal de zonvakantie op z’n vroegst in de zomer van volgend jaar een feit worden. Zeker omdat de grenzen na jaren van corona eindelijk weer open zijn. Ben jij van plan om volgend jaar een all inclusive naar Turkije te boeken om te genieten van de prachtige zandstranden, het heerlijke Turkse eten en de gastvrijheid van de Turkse bevolking? Dan is het belangrijk om een aantal dingen in gedachten te houden.

Lokale corona regels in Turkije

Turkije is een land waar veel de Nederlands toerist erg graag zijn of haar vakantie doorbrengt. Des te meer omdat het vanwege corona twee jaar lang nagenoeg niet mogelijk is geweest om de populaire Turkse badplaatsen te bezoeken. Maar dat lijkt inmiddels voorbij. Want sinds 1 juni 2022 mag je weer zonder vaccinatie-, herstel- of testbewijs naar Turkije afreizen. Ook bij de vliegtuigmaatschappijen is het dragen van een mondkapje over het algemeen geen vereiste meer en wordt het aan de passagier overgelaten deze wel of niet te dragen. Dit kan echter wel per vliegtuig maatschappij verschillen, dus het wordt aangeraden om voor de zekerheid wel een mondkapje mee te nemen in de handbagage. Maar verder zijn alle corona regels losgelaten, dus zolang Nederlandse toeristen zich aan de lokale wet houden en de Turkse gebruiken respecteren, houdt eigenlijk niets hen meer tegen om een aangename vakantie in Turkije door te brengen.

Waar moet je verder om denken?

In droge en hete zomers kunnen er in Turkije bosbranden voorkomen. Daarnaast zijn er aardbevingen mogelijk. Blijf daarom altijd op de hoogte van het lokale nieuws en volg in zulke gevallen de aanwijzingen op van de autoriteiten. Ook handig om te weten is dat er in Turkije hoge straffen staan op het bezit, gebruik en het smokkelen van verdovende middelen. Het is ook strafbaar om bij het uitreizen cultuurhistorische of archeologische spullen mee te nemen. En LHBTIQ is in Turkije nog niet algemeen geaccepteerd. Dat is zeker iets om rekening mee te houden.

Foto: yusufk53/Pixabay