Tips om te besparen in tijden van torenhoge inflatie

GRONINGEN – Ieder persoon die moet eten en wonen heeft er last van; inflatie. Kortom, het duurder worden van producten en diensten treft ons allemaal. Wat kun je doen (of laten) om op de uitgaven te besparen, zodat je in deze periode van torenhoge inflatie kunt blijven rondkomen en eventueel kan blijven sparen of leuke dingen kan blijven doen?

Je merkt het ongetwijfeld wanneer je de supermarkt binnenloopt en je dagelijkse of wekelijkse boodschappen doet: nagenoeg alle producten zijn de afgelopen dagen en maanden fors in prijs gestegen. Dat heet inflatie. Inflatie wordt over het algemeen uitgelegd als een toename in prijzen van diensten en goederen, maar kan eveneens worden uitgelegd als gevolg van het printen van geld door de centrale bank. Des te meer geld in omloop is, des te minder dat geld waard is en des te minder je er dus mee kunt kopen.

Wat veroorzaakt inflatie?

De inflatie die we op dit moment ondervinden kent een paar verschillende oorzaken. Niet alleen werd er in de coronaperiode enorm veel geld geprint en ondervinden we daar nu met vertraging de effecten van, ook de sancties als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne én de versnelde duurzaamheidsslag zorgt ervoor dat de prijzen van -vooral- energie enorm zijn gestegen. En daarmee stijgen ook alle dingen die afhankelijk zijn van energie, denk aan het produceren en vervoeren van goederen. Eigenlijk zit alles aan elkaar vast.

Hoe kun je nu besparen?

In tijden van hoge inflatie is het belangrijk om te besparen en eventueel je inkomsten te verhogen. Op welke dingen kun je zoal bezuinigen? Een belangrijke slag kun je slaan met het opzeggen van abonnementen, die bij elkaar vaak aardig wat geld kosten zonder dat je het door hebt. Denk aan streamingdiensten of bijvoorbeeld je telefoon. Deel een account met vrienden of familie en kies bijvoorbeeld voor een goedkoop sim only abonnement. Daarnaast kun je ervoor kiezen om tegelijk voor meerdere dagen eten te koken. Zo bespaar je niet alleen geld met gas of elektra, maar ook op de boodschappen zelf.

Ook op het verwarmen van je woning kun je bezuinigen. Zet de cv-ketel bijvoorbeeld op (minimaal) 20 graden Celsius, zet de thermostaat zo laag mogelijk en verwarm jezelf met een (elektrische) deken, kruik of middels een petroleumkachel. Gebruik een timer bij het douchen en maak gebruik van radiatorfolie of -ventilatoren die de warmte bij het gebruik van de radiator beter verspreiden. Indien je op gas kookt, kun je er tevens voor kiezen om een elektrische kookplaat of airfryer aan te schaffen en te gebruiken. En laat besteldiensten als FoodDrop en Thuisbezorgd eerst even links liggen.

Foto: QuinceCreative/Pixabay