Aardbeving bij Loppersum 14-07-2020

Op 14 juli 2020 heeft er een aardbeving plaatsgevonden in Loppersum rond 17.15 uur. De beving is op vele plekken in Loppersum en omgeving gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2,7 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Meer informatie over deze specifieke beving via de detailpagina van KNMI.

Schade melden?

Schade melden kan via Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Via deze pagina houden we u op de hoogte.

U kunt TCMG bereiken via:

: 0800- 4444 111

Via internet: schadedoormijnbouw.nl/contact

Foto: Gemeente Loppersum