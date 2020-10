Gladheid in de wintermaanden

In de winter kunnen wegen door ijzel of sneeuw glad worden. Het is ons streven om de wegen tijdens de wintermaanden goed begaanbaar te houden. We zijn klaar voor de aanstaande winterperiode. De zoutstrooiers hebben een onderhoudsbeurt gehad en de zoutvoorraden zijn op orde.

Geïnteresseerd in de keuzes die gemaakt zijn om de gladheidsproblematiek zo goed mogelijk aan te pakken? Bekijk dan hier het Beleidsplan Gladheidsbeheersing.

Goed om te weten

Vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum verder als de nieuwe gemeente Eemsdelta. Tot 1 april 2021 gaan we door met de gladheidsbeheersing zoals de drie gemeenten dat nu doen. Vanaf 1 november 2021 wordt de gladheidsbeheersing gelijkgetrokken. Meer informatie hierover volgt tegen die tijd.

Foto: Gemeente Loppersum