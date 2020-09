Podcast Springtij: De Duurzame Haven

In het weekend van 26 en 27 september was CEO Cas König te gast op Springtij, het duurzaamheidsfestival op Terschelling. Drie dagen lang gingen zo’n 500 mensen aan de slag en in gesprek over de duurzame transitie waar wij midden in zitten. Tijdens het festival schoof König onder meer aan bij de podcast van Glenn van der Burg van Impact. Welke stappen zouden havens kunnen zetten in de verduurzaming? Wat zijn de uitdagingen en hoe kunnen deze getackeld worden? Wat is er wél mogelijk op deze uitdagende locaties?