Door de aangescherpte corona-maatregelen is besloten de openbare raadscommissievergadering van maandag 19 oktober als openbare videovergadering te houden. De vergadering is live te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Loppersum. De vergadering begint om 20.00 uur.

Bekijk hier de agenda van raadscommissievergadering van 19 oktober 2020