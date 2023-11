TKF bereikt hoogste punt met Dura Vermeer en Friso

EEMSHAVEN – Op het terrein aan de Beatrixhaven in de Eemshaven wordt een nieuwe kabelfabriek gebouwd voor de Twentsche Kabelfabriek (TKF) uit Haaksbergen.

Dura Vermeer Bouw Hengelo, Dura Vermeer Infra Oost en Aannemingsmaatschappij Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep) bouwen hier binnen een jaar een unieke fabriek in samenwerking met de Twensche Kabelfabriek, waar ze gisteren het hoogste punt mochten vieren. Met deze fabriek richt TKF zich specifiek op de productie van inter-array zeekabels, die de windturbines van offshore windparken onderling met elkaar verbinden.

‘Noemenswaardige prestatie’

Koert Terhürne, directievoorzitter Dura Vermeer: “Het hoogste punt is bereikt en wat is dit een unieke locatie om zoiets te mogen vieren. Samen realiseren we deze nieuwbouw in een jaar. Dat is een noemenswaardige prestatie van het team in samenwerking met TKF.”

Foto: Dura Vermeer