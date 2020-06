Windturbines op pieren Eemshaven stap dichterbij

Pondera en Rebel hebben vandaag (4 juni 2020) bekendgemaakt het windproject bij de strekdammen in de Eemshaven over te nemen van YARD ENERGY. YARD heeft dit project de afgelopen jaren ontwikkeld en heeft in dat kader overeenstemming bereikt met Groningen Seaports over het gebruik van de locatie. De belangrijkste vergunningen voor het project van twee windturbines zijn inmiddels binnen.

“YARD heeft ervoor gekozen het project nu te verkopen om zich te kunnen concentreren op het voltooien van de bouw van wind-op-land projecten, en investeringen in projecten en bedrijven gerelateerd aan de energie transitie”, aldus Lex Roukens, directeur van YARD. “We zijn verheugd dat Pondera en Rebel het stokje van ons overnemen en zien de realisatie van het windpark met vertrouwen tegemoet.”

Complex

“Voor ons is het een leuk project om onze tanden in te zetten gezien de complexiteit van het bouwen van turbines in en nabij het water”, geeft Hans Rijntalder van Pondera aan. “Onze ervaring bij het realiseren van de grootste offshore windturbine ter wereld in Rotterdam – de GE Haliade-X 12MW – komt hier goed van pas. We zijn blij dat we in Rebel een solide partner gevonden hebben om het project mede te ontwikkelen en financieren. Wout Korving van Rebel deelt het enthousiasme: “Pondera en Rebel vullen elkaar erg goed aan. Ik heb er daarom ook het volste vertrouwen in dat de turbines medio 2022 elektriciteit aan het net leveren.”

Ingang van de Eemshaven

Ook Groningen Seaports deelt het enthousiasme. CEO Cas König: “De realisatie van deze turbines komt nu weer een stap dichterbij. Ze markeren straks letterlijk de ingang van de Eemshaven en dragen vooral bij aan onze duurzame-energie-ambities.”

Het project bestaat uit twee moderne windturbines nabij de strekdammen. Naar verwachting komt de capaciteit van het project tussen 10 en 12 MW uit. Pondera en Rebel verfijnen de komende maanden het ontwerp en selecteren de aannemer en turbineleverancier, waarna ook snel de financiering wordt gerealiseerd.

De twee windturbines markeren de ingang van de Eemshaven (foto: Groningen Seaports)

Foto: Groningen Seaports