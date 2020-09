Broodje voor fietsers tijdens nationale ‘Fiets naar je Werk Dag’

Fietsen is niet alleen gezond, het is ook goed voor het milieu en draagt bij aan de bereikbaarheid van de stad en de regio. Fietsers komen opgeladen aan op het werk en hebben geen last van fileleed. De actie vond plaats op het fietspad langs de Groningerweg uit de richting van Zuidwolde en Bedum, een veelgebruikte route voor fietsers richting Groningen. Voor de actie zijn voorzorgsmaatregelen genomen vanwege corona. Zo waren de broodjes verpakt, konden fietsers ze zelf pakken en werd er rekening gehouden met de afstandsmaatregelen.

Probeeracties We werken samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om werknemers en studenten te stimuleren de fiets te pakken. Groningen Bereikbaar biedt verschillende probeeracties aan. Zo kunnen forenzen een week lang gratis een e-bike, speed pedelec of elektrische bakfiets proberen. Ondernemers kunnen twee weken een elektrische cargobike reserveren als alternatief voor de auto of bestelbus. En ook voor scholieren en studenten is een fietsactie ontwikkeld. Meer informatie over de acties is te vinden op onze actiepagina.

Extra verrassing Sommige fietsers ontvingen bij hun broodje een extra verrassing. Zij kregen een tegoedbon voor bijvoorbeeld een lunch of high tea in de binnenstad. Dit extra presentje werd hen aangeboden door Groningse ondernemers in het kader van Gastvrij Groningen. Zo’n extra verrassing ontvangen? Verzilver ‘m op visitgroningen.nl/fiets-naar-je-werk. Foto: Jan Buwalda