Dit kun je doen tijdens Oktober Kindermaand in Groningen

GRONINGEN – Met de kinderen naar het museum, theater of meedoen aan toffe workshops? Het kan nog een paar dagen tijdens de Oktober Kindermaand!

Het was vooraf nogal spannend of de Oktober Kindermaand dit jaar wel doorgang kon vinden. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus moest een aantal van de activiteiten worden gewijzigd of afgelast. Zo ook de activiteiten in winkelcentra. Maar gelukkig is de organisatie erin geslaagd om veel activiteiten alsnog corona-proof te door te laten gaan. Ook tijdens de laatste paar dagen van oktober is er nog genoeg te doen in stad en provincie Groningen.

Zo kun je in het weekend gratis leren vloggen, leuke kleurplaten inkleuren of tekenen in de dierentuin, optreden in het circus en koekjes bakken in de molen. Er zijn ook leuke activiteiten in de natuur en zelfs op een boot, in de bibliotheek of in het park. Hieronder hebben we drie activiteiten voor je uitgelicht. Voor alle kinderactiviteiten verwijzen we je graag door naar het programma van de Oktober Kindermaand op de website van de Stichting Kunst & Cultuur.

Vrije Inloop bij VRIJDAG

Bij VRIJDAG aan de Walstraat 34 kun je vanmiddag tussen 14.00 en 17.30 uur creatief bezig met muziek, theater en beeldende kunst tijdens de Vrije Inloop. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan samen met professionele kunstenaars, musici en theatermakers aan de slag met het thema Vuur & Vlam. Je gaat werken met allerlei materialen en technieken, van stukken houtskool tot en met een iPad. Je maakt tekeningen, schetsen, romantische geluiden en melodieën. Aanmelden is niet nodig, maar kom wel op tijd.

Drukken bij GRID

Bij het Grafisch Museum Groningen (GRID) aan de Sint Jansstraat 2 kun je op zaterdag 31 oktober van 13.00 uur tot 16.30 uur een middagje drukken. Samen met een ouder of begeleider kies je een druktechniek en maak je in een exclusieve workshop je eigen druksel! Je kunt kiezen uit drukken met de Werkmantechniek, het maken van een linoleumsnede or marmeren. Om inspiratie op te doen, kun je vooraf aan de workshop een bezoek brengen aan Werkmans Bovenkamer of de tentoonstelling Werkman werkt.

Kennismaken met de viool

Hoe is het om viool te leren spelen? Zou je het een keertje zelf willen proberen? Dat kan op zaterdag 31 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur! Alma van der Berg van Studio Violino is bevoegd viooldocent en maakt je graag wegwijs op het instrument. In haar studio aan de Troelstralaan 62 heeft ze een paar kleine violen, speciaal voor kinderen. Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en ben je benieuwd of viool spelen iets voor je is? Maak dan kennis met de viool! Je hoeft nog geen noten te kunnen lezen. Vooraf reserveren is verplicht.

Voor alle papa’s en mama’s

De organisatie doet er alles aan om de kinderen en hun ouders een leuke middag te bezorgen en een mogelijke besmetting met het coronavirus covid-19 tegen te gaan. Ondanks dat de organisatie de richtlijnen van de overheid, het RIVM en het protocol heropening musea nauwgezet volgt, kan zij niet garanderen dat niemand van de aanwezigen corona heeft. Houd je ook tijdens de activiteiten dus goed aan de corona-maatregelen en blijf thuis bij klachten.

