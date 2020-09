Europaweg zondag 4 en maandag 5 oktober afgesloten

Op zondag 4 oktober en maandag 5 oktober is vanwege onderhoud de Europaweg in Groningen vanaf de kruising met de Sontweg/Griffeweg tot aan de Lübeckweg in beide richtingen gestremd. De kruising is in de andere drie richtingen wel geopend. De weg is naar verwachting op dinsdag 6 oktober vanaf 7.00 uur weer geopend voor verkeer.