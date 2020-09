Flexibel (thuis) werken en slim reizen? Doe je voordeel met Zo Werkt Het

Thuiswerken heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een flink deel van de werknemers deze verandering vast wil houden. Daarnaast merken we dat de spits is afgenomen, ook na de lock down. Goed nieuws, want thuiswerken en reizen buiten de spits heeft veel positieve effecten; betere concentratie, minder stress, minder verzuim, meer werkgeluk, snellere doorstroom op wegen, meer zitplekken in het openbaar vervoer en schonere lucht.