Gedeelte fietspad Zonnelaan richting Zernike dicht

Vanaf maandag 1 maart tot en met vrijdag 19 maart is het fietspad langs de Zonnelaan ter hoogte van de noordelijke ringweg (N370) afgesloten. Het fietspad wordt afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Fietsers worden omgeleid via de Kometenlaan naar Park Selwerd en dan via de Crematoriumlaan naar de Zernikelaan.