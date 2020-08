De Gerrit Krolbrug aan het einde van de Korreweg in Groningen is maandag 10 augustus 07.00 uur tot woensdag 12 augustus 16.00 uur in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. De hoge fiets- en voetgangersbruggen blijven wel open. Ander verkeer kan omrijden via het Damsterdiep. Er worden kabels vervangen in de Gerrit Krolbrug, daarom moet deze afgesloten worden.