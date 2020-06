Grootschalige werkzaamheden spoor succesvol afgerond

In het project Groningen Spoorzone is in bijna vier weken tijd heel veel werk verzet. Het resultaat: een nieuw extra spoor, een opknapbeurt voor bestaande sporen en nieuwe bovenleiding en beveiliging over een traject van vier kilometer. Vanaf vandaag, 4 juni, rijden de treinen weer over het traject én stoppen er treinen langs een nieuw, extra perron op Groningen Europapark. Het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren is klaar voor gebruik en op station Groningen is ruimte gemaakt voor de aanstaande verbouwing die tot en met 2023 duurt.