Onderzoek naar beschermde dieren in aardbevingsgebied

In juli en augustus doen ecologen onderzoek naar beschermde diersoorten in het aardbevingsgebied. Dit onderzoek gebeurt in het kader van de versterkingsopgave. Versterkingswerkzaamheden mogen de woon- en leefgebieden van beschermde diersoorten niet verstoren. Zijn er beschermde diersoorten te vinden in of om een gebouw? Dan zijn maatregelen nodig.

Voor het eerst in Oldambt

De ecologen doen dit jaar voor het eerst onderzoek in Oldambt. Dat komt omdat binnen nu en een aantal maanden de eerste versterkingswerkzaamheden in onze gemeente plaatsvinden.

Vleermuizen en gierzwaluwen

De ecologen, die werken in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), doen onderzoek naar vleermuizen en gierzwaluwen. Dit gebeurt ’s ochtends of ’s avonds als het schemert. De ecologen zijn te herkennen aan een oranje/gele jas met daarop het woord ‘Ecoloog’.

Maatregelen

Bij de start van de versterkingswerkzaamheden mogen er geen beschermde dieren in een gebouw zijn. Daarom worden mogelijke verblijfsplaatsen van deze dieren dichtgemaakt. Dat kan met kleine aanpassingen, die alleen plaatsvinden buiten het broedseizoen en de winterslaap. In de nieuwe of versterkte woning wordt het leefgebied van de beschermde dieren hersteld. Het uitgangspunt hierbij is dat het leefgebied na de versterking beter is dan voor de versterking.

Foto: Gemeente Oldambt