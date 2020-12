SP wil dat gemeente goed kijkt naar alternatieven voor jaarwisseling

Door de coronacrisis mag er de komende jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden en er zijn ook geen feesten. Dat is een flinke domper in een toch al moeilijke tijd. Om te kijken wat er toch mogelijk kan zijn stelt de SP, samen met GroenLinks, vragen aan de gemeente.

We vragen onder andere om contact te leggen met buurt- en jeugdwerkers om te kijken wat er voor ideeën zij hebben en of de gemeente daar bij kan ondersteunen. Ook vragen we om soepel om te gaan op oudejaarsavond met regels zoals geluidsoverlast. TikTokTammo riep bijvoorbeeld in een filmpje op om zoveel mogelijk herrie te maken tijdens de jaarwisseling. Dat moet dan ook kunnen wat de SP betreft.

Of misschien wil je met je buurt wel een draaiorgel door de straten laten rijden, of een dj laten draaien op straat of vanaf balkon. Of iemand wil voor de straat vanuit de tuin of vanaf balkon een concertje geven, dan vindt de SP dat de gemeente daar toestemming voor moet verlenen zonder dat je daar eerst een (dure) vergunning voor aan moet vragen.

Mocht je ideeën hebben dan is het goed om daar snel mee aan de slag te gaan! Stuur daar voor een mailtje naar lucy.wobma@raadgroningen.nl

Foto: SP Groningen