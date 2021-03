Tijd om menstruatie-armoede aan te pakken

Vandaag, 8 maart 2021, is het internationale vrouwendag. Wat ons betreft, dé dag om een probleem aan te kaarten wat vrouwen raakt. Armoede speelt al jaren een grote rol in de gemeente Groningen en beperkt zich niet tot de bankrekening, maar raakt alle aspecten van het leven. Meisjes en vrouwen hebben vaker geen geld voor maandverband en tampons. Dat moet anders! Daarom hebben wij samen met de Partij voor de Arbeid vragen gesteld aan het college over menstruatie-armoede. Met deze vragen roepen wij het college op om geld beschikbaar te stellen en er daarmee voor te zorgen dat er op openbare gelegenheden, zoals scholen en bibliotheken, menstruatieproducten gratis beschikbaar gesteld kunnen worden. Ook vragen wij het college in gesprek te gaan met minima-organisaties om ook daar structureel menstruatieproducten beschikbaar te stellen.

Menstruatie-armoede

Ongeveer één op de tien meisjes en vrouwen heeft onvoldoende financiële middelen voor menstruatieproducten en heeft daarom wel eens gebruik moeten maken van andere huishoudelijke middelen, zoals wc-papier, tijdens de menstruatie. Naast ongemak, zitten daar ook gezondheidsrisico’s aan die kunnen oplopen van irritatie tot infectie. Hierdoor kunnen meisjes en vrouwen school- of werkdagen missen en daardoor niet meedoen in de samenleving. De gemiddelde vrouw in Nederland is zo’n 8 tot 25 euro per maand kwijt aan menstruatieproducten. Voor iemand met een minimuminkomen is dat een fors bedrag.

Noodzaak

Juist in de gemeente Groningen, waar veel armoede heerst, is het belangrijk dat er gepraat kan worden over menstruatie en menstruatie-armoede. Menstrueren is namelijk geen keuze, en armoede mag hoe dan ook geen reden zijn om noodzakelijke persoonlijke hygiëne te verwaarlozen. Gelukkig zien andere organisaties de noodzaak ook. Lokaal FNV Groningen steunt onze actie, maar ook het Overweeghuis en kledingbank de Zeecontainer herkennen signalen van menstruatie-armoede. Afgelopen vrijdag zijn we bij kledingbank de Zeecontainer langs geweest en hebben wij alvast symbolisch de eerste menstruatieproducten overhandigd!

Internationale ontwikkelingen

In Schotland is vorig jaar een wet aangenomen welke er onder andere in voorziet dat er op bepaalde openbare gelegenheden, waaronder scholen, gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn. Wij vragen het college een lobby in te zetten naar het Rijk voor een soortgelijke wet, maar in de tussentijd moeten er ook oplossingen komen. De hoop op zo’n wet is voor nu natuurlijk niet veel meer dan een doekje voor het bloeden.

We verwachten de beantwoording van onze vragen over ongeveer drie weken en hopen dan met positief nieuws bij jullie terug te komen.

Foto: 100% Groningen