Vacature: Projectleider Skills & Knowledge Sessions

POPgroningen organiseert jaarlijks een reeks kennissessies over thema’s rondom muzikantschap, om Groningse popmuzikanten kennis, tools en netwerk te bieden. De sessies hebben verschillende vormen, zoals masterclasses, panelsessies, workshops en meet-ups.

Het begint allemaal met het maken van goede muziek. Al een flinke zoektocht. Hoe kun je concreet maken wat je in je hoofd hebt? En wat komt daarna. Hoe zorg je ervoor dat je je muziek goed opneemt? Hoe, waar en wanneer breng je je single, EP of album uit. Hoe zorg je ervoor dat het totaal samenhangt, van waar je voor staat tot aan je liedjes, je uitingen online of je live performance. Wie is je doelgroep en hoe krijg je hun aandacht? Hoe regel je optredens. Hoe kom je aan streams? Hoe vorm je een goed team waarmee je werkt aan wat je wil bereiken. Wat moet je weten over promotie, auteursrecht, contracten, publishers, boekers, managers etc? Kortom: hoe zorg je ervoor dat je serieus aan de weg kan gaan timmeren met je muziek?

Dit soort thema’s en meer worden besproken, met Douwe Doorduin (The Black Cult, Douwe Doet Dingen) als vaste host. De sessies zijn toegankelijk voor alle actieve Groningse popmuzikanten (provincie en stad). Afhankelijk van het onderwerp worden er passende professionals en ervaringsexperts uitgenodigd. Normaal gesproken vonden de sessies in real life (in persoon) plaats, vanwege corona zijn we ze online gaan organiseren.

Heb je interesse? Kom een kijkje nemen bij onze volgende sessie via onderstaande link.

> Skills & Knowledge Session #1: Jezelf onderscheiden is belangrijker dan ooit | 13 april – 20 uur

Functieomschrijving:

Je zet sessies op, bereidt deze voor, begeleidt ze en wikkelt ze af. Je inventariseert behoeften van deelnemers en bedenkt passend programma, wat je vervolgens samenstelt en produceert. Zo zoek je bijvoorbeeld prangende thema’s uit en bedenk je relevante gasten. Je houdt jezelf op de hoogte van (ontwikkelingen, trends, actualiteiten, artiesten, professionals, ervaringsexperts uit) de muziekindustrie. En van de verschillende onderdelen van muzikantschap en muzikaal ondernemerschap. Je stelt de werkbegroting op en houdt deze bij. Je verdeelt het budget, doet uitgaven en bewaakt het budget. Qua marketing denk je mee en werk je samen met de medewerker marketing & communicatie, die naar en met de deelnemers communiceert. Je benadert en communiceert met de achter de schermen betrokkenen (gasten, host, POPgroningen en VRIJDAG collega’s). Je bent aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de sessies goed uitgevoerd worden. Soms koppel je deelnemers aan andere deelnemers, ervaringsexperts of professionals.

Profiel:

Afgeronde relevante opleiding en relevante ervaring.

Interesse, kennis, ervaringen op het gebied van muzikantschap, muzikaal ondernemerschap, de muziekindustrie, management.

Binding met de Groningse scene. Interesse in/kennis van/netwerk in NL scene.

Projectmatig kunnen werken en (technische) ervaring hebben met het organiseren van (online) activiteiten.

Proactief, gedreven, leergierig, zelfstandig.

Gestructureerd en effectief. Productief en positief. Maakt planning, houdt deze aan, houdt overzicht.

Bereid om tijdens de sessies ’s avonds te werken.

Is sociaal vaardig en beheerst de Nederlandse taal.

Geboden:

Interessant, afwisselend, uitdagend werk in een dynamische, professionele, informele omgeving. Vergoeding en overeenkomst op projectbasis (freelance/zzp, OKA’s danwel OVO voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging) via POPgroningen, waar je in een klein team werkt. Via deze functie kom je in contact met de Groningse en Nederlandse scene in de volle breedte. Leuke bijkomstigheden zijn inspirerend contact met professionals, ervaringsexperts, muzikanten, POPgroningen, VRIJDAG en natuurlijk een hoop gezelligheid.

Interessant? Laat het weten!

Lijkt jou dit leuk en zie je jezelf dit doen? Vertel waarom in een motivatie(brief) en mail deze met je (online)CV naar sjoerd@popgroningen.nl. Met eventuele vragen kun je hier ook terecht. Sluitingsdatum: dinsdag 20 april.

8-12 uur per sessie | +/- sessies per jaar | doorlopend | vergoeding op projectbasis (freelance/zzp)

Foto: POPgroningen