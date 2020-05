Vanaf 1 juni weer naar de film bij Kinepolis Groningen

GRONINGEN – Kinepolis Groningen is per direct weer gestart met de ticketverkoop voor alle filmvoorstellingen tot en met 10 juni.

Bioscopen mogen vanaf 1 juni weer hun deuren openen voor bezoekers, dat heeft premier Rutte vanavond in een persconferentie aangekondigd. Kinepolis Groningen start daarom per direct weer met de verkoop van tickets. Ook kun je vanaf vandaag bij Kinepolis vooraf online je snacks voor tijdens de film bestellen.

Maatregelen

Uiteraard staat de veiligheid van de bezoekers en medewerkers voorop en neemt Kinepolis diverse maatregelen in lijn met de richtlijnen vanuit het RIVM. Kinepolis verwelkomt maximaal 30 bezoekers per zaal, voorstellingen zullen meer verspreid zijn over de dag, alle betalingen vinden contactloos plaats en er wordt op toegezien dat alles vaker en extra goed wordt schoongemaakt. Hoe precies om te gaan met alle maatregelen zal op diverse uitingen in de Kinepolis bioscopen terug te vinden zijn.

Snacks bestellen

Nieuw voor Kinepolis is het vooraf online bestellen van je snacks & drinks. In de vorm van verschillende combi-deals biedt Kinepolis de optie om tegelijk met je ticket(s) alvast je snacks te bestellen met KineGo. Deze kun je dan vervolgens afhalen bij het pick-up punt in de bioscoop op vertoon van je barcode.

Films

Vanaf 1 juni zal Kinepolis verschillende films vertonen die voor de sluiting ook al in de bioscoop draaiden, maar die bezoekers wellicht nog niet gezien hebben. Films zoals Bloodshot, De Beentjes van Sint Hildegard, The Invisible Man, 1917 en Bad Boys For Life. Voor families zijn er de films Onward en Sonic. Ook zullen er nieuwe films te zien zijn, zoals Wickie en het Magische Zwaard en The Hunt. Vanaf 8 juni zal de nieuwe Nederlands film Rundfunk: Jachterwachter in voorpremiére gaan.

