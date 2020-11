24 november 2020

Wijzigingen naar aanleiding van de maatregelen

Sinds maart heeft Kielzog zich op het standpunt gesteld dat we alle maatregelen en besluiten van de overheid serieus nemen. Dat betekent dat we voor jouw en onze veiligheid alle voorzorgsmaatregelen treffen en een protocol hanteren dat aansluit bij de ernst van de situatie. Daarbinnen doen we wat mag en kan.

Theater

Kielzog theater is open met voorstellingen voor 30 personen.

Muziekschool

Individuele lessen voor kinderen en volwassenen gaan door.

Cursussen, ensembles en groepslessen gaan door.

Koren voor kinderen onder de 13 jaar gaan door.

Koren voor leerlingen boven de 13 jaar gaan niet door.

Kunstwerkplaats

Alle cursussen en groepslessen gaan door.

Grand Café

Het Grand Café is gesloten.

Verplaatsing of annulering van de theatervoorstellingen:

Elke bezoeker krijgt persoonlijk bericht over de wijzigingen.

Voorstelling Oude datum Nieuwe datum Tijd Bijzonderheden Arjan Kleton 07-nov Geannuleerd – – Lezing Kunst en Muziek 08-nov Geannuleerd – – Peachez 08-nov 28-nov 19:15 en 21:00 Mart Hillen 12-nov Geannuleerd – – Mylou Frencken & Dorine Wiersma 13-nov 08-jan Troebadoers 14-nov 15-jan 19:15 en 21:00 Lezing Kunst en Muziek 15-nov Geannuleerd – – Aigenhaimers met Martijje 15-nov 03-jan 15:00 De Grote 3 20-nov Geannuleerd – – Bert & Herman 21-nov 12-feb 20:15 City Light 26-nov Geannuleerd – – Gebr. Coen en Hoeders 27-nov 27-nov 19:15 en 21:00 Wijziging tijd Jan Rot 03-dec 03-dec 19:15 en 21:00 Wijziging tijd MS Corona 10-dec 18-jan 19:15 en 21:00 MS Corona 11-dec 19-jan 19:15 en 21:00 MS Corona 12-dec 20-jan 19:15 en 21:00 Rene Kooten 17-dec 27-mrt 19:15 en 21:00 Quatro Ventos 18-dec 18-dec 19:15 en 21:00 Wijziging tijd Vuile Huichelaar 19-dec 09-jan 20:15

Algemeen

Uiteraard blijven alle andere voorzorgsmaatregelen rondom hygiëne binnen onze gebouwen van kracht. We volgen de richtlijnen van de overheid, dus: houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig en hoest en nies in je ellenboog. Kom niet als je klachten hebt of als iemand in je huishouden koorts heeft of benauwd is. We adviseren je om een mondkapje te dragen als je staat en loopt. Desinfectie is beschikbaar op meerdere punten. Mondkapjes zijn verkrijgbaar bij binnenkomst.

Foto: Kielzog