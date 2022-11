Innovatieve software en technologie helpt bij groepsvorderingen

GRONINGEN – DACCS gebruikt technologische en software georiënteerde oplossingen in het juridische landschap. DACCS richt zich op groepsvorderingen, een vorm van een rechtszaak waarbij meerdere mensen een collectief vormen en een vordering bij de rechter brengen of waarin bepaalde verdachten worden vervolgd. DACCS verlaagt de drempel voor alle betrokkenen door het gebruik van slimme oplossingen die het gemak en efficiëntie verhogen. Automatisering staat hierbij centraal.

Waarom groepsvorderingen?

Tegenwoordig hebben consumenten steeds vaker te maken met grote ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Amazon of Facebook. Wanneer er een probleem opduikt is het voor een particulier persoon erg lastig om hier wat aan te doen, aangezien de ondernemingen zo groot zijn. Daarnaast hebben de ondernemingen vaak veel geld om jou tegen te werken.

Een groepsvordering kan erg nuttig zijn wanneer een groep mensen hetzelfde probleem heeft. De kosten van de rechtszaak kunnen verdeeld worden onder de groep mensen en er kan gewerkt worden aan een oplossing voor de hele groep. Daarom zijn groepsvorderingen een zeer geschikte manier om juridische stappen te ondernemen tegen grote ondernemingen.

Automatisering in de juridische wereld

In de juridische wereld zijn er veel kansen om te automatiseren. Zo wordt er bijvoorbeeld nog vaak de fax gebruikt. Er is dus veel ruimte in het juridische landschap om te innoveren. Een voorbeeld van gebruik van automatisering s op het gebied van de verzameling van de groep deelnemers aan groepsvorderingen. Hiervoor worden op dit moment nog vaak traditionele media gebruikt, terwijl het met digitale platforms mogelijk wordt direct een boodschap te delen met de doelgroep. Het verwerken van informatie kan een stuk efficiënter geregeld worden.

Er worden dagelijks veel documenten gebruikt in de juridische wereld en dit kan allemaal volledig geautomatiseerd worden met software. Het is zelfs mogelijk om grote groepen mensen te onderhouden door middel van digitale oplossingen. Dan heb je nog gegevensbeveiliging. De huidige digitale risico’s kunnen weggenomen worden wanneer technologie gebruikt wordt voor veilige dataopslag. Het is dus wel duidelijk dat het hoog tijd is voor automatisering bij groepsvorderingen

Slimme innovatiesystemen van DACCS

DACCS technologie is de toekomst bij groepsvorderingen. DACCS biedt die technologische efficiëntie bij groepsvorderingen dat de omgeving op dit moment nog mist. Advocaten kunnen zich op die manier volledig richten op de rechtszaak zelf zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over alle aspecten hieromheen.

Groepsvorderingen hebben hun potentieel nog niet benut. Zij beschikken vaak niet over de kennis over marketing om een grote groep mensen te mobiliseren of ze hebben de capaciteit niet voor efficiënte dataverwerking van informatie van de deelnemers.

DACCS biedt de juiste technologie en kennis om groepsvorderingen een grotere kans van slagen te geven. Door het gebruik van deze technologie wordt er zo kostenefficiënt mogelijk gewerkt bij het behouden en werven van deelnemers. Door de lagere kosten zijn er meer middelen vrij om ingezet te worden tijdens de rechtszaak.

De diensten van DACCS worden ingezet door advocatenkantoren en procesfinanciers, aangezien zij het initiatief nemen bij groepsvorderingen. Diensten die DACCS zoal levert aan deze advocatenkantoren en procesfinanciers zijn het werven van deelnemers. Hier worden geoptimaliseerde conversie funnels gebruikt. Daarnaast regelt DACCS de PR, reclame, optimalisatie, website ontwikkelingen, digitale klantomgevingen, directe deelnemerscommunicatie, e-mailautomatisering en het bouwen van aanmeldingsprocessen specifiek voor de betreffende zaak. DACCS ontwikkeld digitale infrastructuren voor groepsvorderingen. Hierbij staat gebruiksgemak, veiligheid en toegankelijk van de systemen centraal.

