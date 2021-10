Layer 1 blockchains lijken in populariteit te stijgen

GRONINGEN – Blockchain is terug van nooit weggeweest. De prijs van bitcoin staat bijna op een nieuw record en ook andere cryptomunten zitten de laatste tijd enorm in de lift. Wanneer we de Solana koers en Vechain koers bekijken, lijken nu vooral layer 1 blockchains in populariteit te stijgen.

Elke periode in de cryptowereld kenmerkt zich door een nieuwe ontwikkeling: ICO, IEO, STO, DeFi, NFT. Je hebt de termen ongetwijfeld wel eens voorbij horen komen. Het begon in 2017 met de ICO’s (initial coin offerings), afgeleid van de traditionele IPO’s (initial public offerings). Via een ICO kon je als speculant geld in een project investeren in ruil voor een aantal tokens. Bleek het project succesvol, dan werden jouw tokens meer waard en kon je met de verkoop mooie winsten maken. Maar de kans was ook aanwezig dat je alles verloor. Het betrof destijds een ongereguleerde markt.

Cryptomarkt wordt volwassen

Vandaag de dag is de cryptomarkt gelukkig een stuk volwassener geworden. ICO’s bleken grotendeels niet aan wetgeving te voldoen en werden veelal afgestraft. Niet veel later werd het opgevolgd door zogenaamde IEO’s (initial exchange offerings) waarbij hetzelfde proces nu via centrale exchanges werd georganiseerd. Vervolgens kwamen de STO’s (security token offerings) en werden de tokens die je ontving in ruil voor je investering vervangen door een echt aandeel in een bedrijf of een deel van de winst. Inmiddels is de STO-storm weer wat gaan liggen, maar het is nog steeds de verwachting van experts dat in de toekomst de hele wereld getokeniseerd gaat worden aan de hand van deze STO’s.

Decentralized Finance (DeFi)

Sinds vorig jaar staat de cryptomarkt vooral in het teken van DeFi (decentralized finance), waarbij gedecentraliseerde blockchains gebruikt worden om traditionele financiële producten om te zetten in transparante protocollen zonder dat je te maken hebt met tussenpersonen. Met DeFi heeft blockchain een use case gevonden die in het dagelijkse leven voor veel mensen een verschil kan maken. Zonder tussenkomst van een derde partij en via geautomatiseerde systemen, kun je je geld voor je aan het werk zetten en tot wel triple digits aan rente per jaar ontvangen.

NFT’s en layer 1 blockchains

En hoewel DeFi en STO’s nog maar aan het begin staan, zijn nu NFT’s en layer 1 blockchains the talk of the town. NFT’s zijn non-fungible tokens waarmee je digitaal iets uniek kan maken. Het geeft dus eigenaarschap aan een digitaal bestand. En layer 1 blockchains zijn het beste te omschrijven als netwerken die aan de basis staan van de blockchaintechnologie. Denk hierbij aan Bitcoin, Ethereum, Solana en Vechain. Op deze netwerken worden vervolgens decentrale apps (dApps) gebouwd. Onderling zijn er vaak enkele verschillen. Zo focust de ene layer 1 blockchain zich bijvoorbeeld op snelheid (Solana), terwijl de andere mikt op decentralisatie en dus veiligheid hoger in het vaandel heeft staan (Bitcoin).

Foto: geralt/Pixabay