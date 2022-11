Microsoft introduceert 3 nieuwe Surface computers

GRONINGEN – Microsoft heeft een nieuwe generatie van 3 Surface-computers uitgebracht: de Surface Pro 9, de Surface Laptop 5 en Surface Studio 2+.

Microsoft Surface is een innovatieve productlijn van het welbekende Amerikaanse technologiebedrijf, waarvan het eerste apparaat ongeveer 10 jaar geleden werd geïntroduceerd. Destijds stelden de verkoopcijfers nogal teleur. Het techbedrijf zag zich daarom genoodzaakt om de prijs van de eerste Surface-computer met maar liefst 30 procent te verlangen, met een verliest van honderden miljoenen dollars tot gevolg. Toch weerhield dat Microsoft er niet van om aan de Surface-lijn te blijven sleutelen. En dat heeft hen geen windeieren gelegd.

Tot 80 procent sneller

In een tijdspanne van één decennia heeft Microsoft de producten van Microsoft Surface-producten uitgebreid tot zo’n 40 stuks. En in tegenstelling tot het allereerste product, werden de nieuwe Surface-apparaten in de afgelopen periode goed ontvangen door het winkelende publiek. Vorig jaar bracht de verkoop van Surface-producten namelijk meer dan 300 miljoen euro in het laatje. Dat laat zien dat er op technologisch vlak een hoop verbeterd is sinds de eerste Microsoft Surface pc. De 3 nieuwe modellen die onlangs zijn gepubliceerd zijn tot maar liefst 80 procent sneller dan hun voorgangers.

Lanceringsevenement

Op een lanceringsevenement in Amsterdam lanceerde de Nederlandse afdeling van Microsoft onlangs 3 modellen: de Surface Pro 9, Surface Laptop 5 en Surface Studio 2+. Ook introduceerde de techgigant Microsoft Designer, een nieuwe design-app die afbeeldingen kan creëren met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Het systeem werkt met DALL-E en helpt ontwerpers bij het maken van afbeeldingen. De AI wordt binnenkort ook toegevoegd aan zoekmachine Bing en webbrowser Edge. Daarmee kunnen gebruikers straks afbeeldingen creëren door het invoeren van bepaalde woorden.

De nieuwe producten

De Surface Pro 9 is een twee-in-een-laptop met een 13-inch scherm van 120 Hz. De computer heeft een resolutie van 2880×1920 pixels en een dunne schermrand. Net als zijn voorgangers is de Pro 9 niet alleen als laptop te gebruiken, maar ook als tablet. De Surface Laptop 5 is verschenen met schermen van 13,5 en 15-inch en hebben resoluties van 2256×1504 en 2496×1664 pixels. De nieuwe Surface Studio 2+ is de grootste van de drie aangekondigde modellen en heeft een scherm van maar liefst 28-inch en een flexibele scharnier, zodat je de computer diagonaal op tafel kunt plaatsen. Al met al veel nieuwe en vooruitstrevende features waarmee de Surface-productenlijn zich opnieuw heeft geïnnoveerd.

Foto: efes/Pixabay