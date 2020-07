Burgemeester sluit pand aan de Blijhamsterstraat wegens hennepkwekerij

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema sluit het pand aan de Blijhamsterstraat 58 (en 58a, 58b en 58c) in Winschoten voor een periode van zes maanden omdat daar op 26 februari dit jaar een hennepkwekerij werd aangetroffen. De burgemeester is volgens de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot sluiting van een pand. Dat kan bij het aantreffen van een hennepplantage (meer dan vijf planten) of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs leiden vaak tot onveilige situaties en overlast voor omwonenden. Doel van de sluiting is het herstellen van de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester: criminaliteit loont niet

Burgemeester Sikkema: “Hennepplantages in woningen vormen een gevaar voor de omgeving. Er kan brand ontstaan door kortsluiting of wateroverlast door lekkages. In februari heeft er een inval plaatsgevonden in meerdere panden, waarbij onder andere deze plantage werd aangetroffen. Ik benadruk het hier nog eens: begin niet aan zoiets. Criminaliteit loont niet, vroeg of laat loop je tegen de lamp, met alle ellende van dien.” Het besluit van de burgemeester betekent dat de huidige gebruiker(s) en anderen het pand voor zes maanden niet mogen betreden. Op het pand is met posters aangegeven dat het gesloten is.

Mogelijk meer sluitingen van drugspanden

In februari vonden tijdens een gecoördineerde actie in samenwerking tussen politie, FIOD en gemeente invallen plaats in meerdere panden in de gemeente Oldambt. Daarbij werden behalve aan de Blijhamsterstraat 58 ook aan de M.J. van Olmstraat en de Transportbaan in Winschoten hennepkwekerijen aangetroffen. Deze zaken liggen voor aan de voorzieningenrechter. Na de uitspraak door de rechter half juli, zal bekeken worden of sluiting van deze panden mogelijk is.

Samen een vuist maken tegen criminaliteit

Burgemeester Sikkema: “Het is belangrijk om samen een vuist te maken tegen criminaliteit. Heeft u een vermoeden van een verdacht adres? Meld dat dan bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.”

Foto: Gemeente Oldambt