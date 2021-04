Eerste ontwerpstappen nieuw gemeentehuis Oldambt

De eerste ontwerpstappen voor het nieuwe gemeentehuis van Oldambt zijn gezet. Het nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het huidige parkeerterrein tussen de HEMA en het oude gemeentehuis aan de Johan Modastraat. De nieuwbouw sluit aan op de HEMA, maar maakt geen gebruik van de bovenverdieping van dit pand. Er komt een verbinding van de nieuwbouw met het monument aan de Langestraat. Hoe die verbinding er precies uit zal zien, wordt duidelijk in de volgende fase van het ontwerpproces.

Als de nieuwbouw klaar is, wordt de aanbouw achter het monument gesloopt. De achterzijde van het monument krijgt zijn gevel terug. Aan die zijde ontstaat door de sloop van het bestaande gemeentehuis ruimte. Dat kan bijvoorbeeld worden ingevuld met een vijver. Rondom de vijver zou dan een mooie plek ontstaan voor ontmoeting en om bijvoorbeeld trouwfoto’s te maken.

Gebiedsontwikkeling

De schets van het structuurontwerp zegt nog niet veel over de inrichting van het gebied. Het idee van de vijver maakt onderdeel uit van de zogenoemde ‘gebiedsontwikkeling’. De gebiedsarchitect maakt ook de ontwerpen voor de inrichting van een parkeerterrein met veel groen achter het gemeentehuis. Dit parkeerterrein is zowel bedoeld voor bezoekers van het centrum als voor medewerkers van de gemeente.

Vervolg

In maart is de eerste ontwerpfase afgerond, die heeft geleid tot het structuurontwerp. Dat betekent dat we nu weten waar het nieuwe gemeentehuis komt en hoe de contouren eruit zien. In maart en april zijn de gemeenteraad, omwonenden en ondernemers bijgepraat over het proces tot nu toe.

Het structuurontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt tot een voorontwerp dat eind juni klaar is. Vervolgens moet het definitief ontwerp eind oktober klaar zijn. Direct na de zomervakantie wordt ook de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht opgestart. De verwachting is dat op basis hiervan begin 2022 bekend is welke aannemer de nieuwbouw gaat realiseren. De bouw zal vervolgens halverwege 2022 starten zodat het gemeentehuis eind 2023 in gebruik kan worden genomen.

Foto: Gemeente Oldambt