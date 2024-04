Inrichting fietsstraat deel Noorder- en Oostereinde

Op 22 april gaat de Oldambster Wegenbouw Combinatie (OWC) starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van een deel van het Noorder- en Oostereinde tot een fietsstraat. De fietsstraat is onderdeel van de investeringsagenda Ring Blauwestad en een ontbrekende schakel tussen het fietspad vanaf de dijk van het Oldambtmeer naar de Pieter Smitbrug.

Uitvoering

OWC voert het werk voor de gemeente Oldambt uit en start op maandag 22 april met de voorbereidende werkzaamheden. Tussen maandag 29 april en vrijdag 3 mei voert OWC reparatie- en asfalteringswerkzaamheden uit en is de rijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gemotoriseerde verkeer wordt met borden omgeleid. Voor fietsers komt er een tijdelijk fietspad en is er begeleiding van verkeersregelaars bij de Pieter Smitbrug. In de derde week is de rijbaan weer open voor het verkeer, maar blijft de snelheidsbeperking actief, omdat er dan wordt gewerkt aan de bermen en wegbelijning.

Wat is een fietsstraat

Wethouder Beheer en Realisatie, Jurrie Nieboer: ‘Op een fietsstraat is het gemotoriseerde verkeer te gast. De nieuwe inrichting is een uitnodiging aan alle verkeersdeelnemers om met respect en aandacht voor elkaar van de weg gebruik te maken. Op deze manier willen we de fietsverbinding veiliger maken voor fietsers.’ Door de aanleg van brede rode fietsstroken krijgen fietsers een verhoogde status. Bij de ingang van de fietsstraat komen portalen te staan met daarop het bord “fietsstraat: auto te gast” en wordt er op de verharding een kroon aangebracht. Hierdoor ontstaat er een poortconstructie die het overige verkeer op het bijzondere gebruik van de straat wijst. In het ontwerp van de kroon is een fiets verwerkt waardoor de route ook kan worden omschreven als een fietskroonpad waarop de fietser koning is.

Foto: Gemeente Oldambt