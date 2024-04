Uitreiking koninklijke onderscheidingen

Ter gelegenheid van Lintjesregen 2024 heeft burgemeester Cora-Yfke Sikkema op vrijdag 26 april 2024 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vier inwoners van de gemeente Oldambt. Alle zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden

De koninklijke onderscheidingen werden toegekend aan de heer Muller uit Heiligerlee, de heer Uil en mevrouw Uil-Van der Wal uit Midwolda en mevrouw Krol-Van Hoorn uit Winschoten.

De heer Hilko Muller

De heer Muller is 50 jaar vrijwilliger bij Voetbalvereniging Westerlee. Hij heeft diverse werkzaamheden en functies vervuld. Daarnaast is hij actief voor drie andere verenigingen in het dorp.

1975 – heden: Vrijwilliger Voetbalvereniging Westerlee, diverse werkzaamheden

1976 – heden: barmedewerker Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee (SAWW)

1991 – 2004: Bestuurslid jeugdbestuur Voetbalvereniging Westerlee

1983 – heden: Lid accommodatiegroep en kantinemedewerker Voetbalvereniging Westerlee

1995 – heden: Onderhoud Speeltuinvereniging Heiligerlee en bestuurslid ijsbaanvereniging Westerlee

2010 – heden: Onderhoud kleedruimtes Voetbalvereniging Westerlee

De heer Hendrik Uil

De heer Uil is al 60 jaar actief als mantelzorger. Daarnaast heeft hij zich bijna 50 jaar ingezet voor de Christelijk Gereformeerde kerk in Midwolda en was hij 15 jaar betrokken bij de ChristenUnie.

1968 – heden: Mantelzorger

1976 – heden: Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) te Midwolda

1982 – 1990 en 2010 – heden: Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) te Midwolda

2005 – 2019: ChristenUnie, afdeling Oldambt

Mevrouw Cornelia Uil-van der Wal

Mevrouw Uil is al 60 jaar organiste van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in Midwolda en organiseerde diverse activiteiten voor de kerk. Ze is tevens actief voor de Vrouwenverenging Christenvrouw in Midwolda en verleent mantelzorg aan diverse personen.

1965 – heden: Organiste Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) te Midwolda

1968 – heden: Deelnemer/voorzitter Vrouwenvereniging, Kring en Christenvrouw

1969 – heden: Mantelzorger

1985 – 2003 en 2010 – 2020: Kinderwerk Christelijke Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk en Herormde kerk te Midwolda

Mevrouw Jantje Krol-van Hoorn

Mevrouw Krol-Van Hoorn is al 50 jaar actief voor de Hervormde kerk, waarin ze met name jeugd- en clubwerk verricht. Daarnaast is ze 35 jaar bestuurslid van een regiokoor en 20 jaar vrijwilliger in het hospice in Winschoten. Tevens heeft ze ruim 30 jaar mantelzorg verleend.

1975 – heden: Bestuurslid Chr. Gemengd Regiokoor Excelsior

2004 – heden: Vrijwilliger Hospice “Sint Maartenhuis” Winschoten

1965 – 1997 : Mantelzorger

1975 – heden: Vrijwilliger Hervormde kerk (nu Protestantse gemeente) Winschoten

1975 – 1980 : Collecteren voor goede doelen

1974 – 1989 : Ondersteuning bij School activiteiten

