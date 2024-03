Ulteam speelt ‘Impro Weerwolven’ op 14 april in Groningen

GRONINGEN – In de voorstelling ImproWeerwolven op zaterdag 13 april combineert theatergezelschap Ulteam improvisatietheater met het populaire kaartspel Weerwolven van Wakkerdam.

De voorstelling voert je mee naar een klein, Amerikaanse towntje in de jaren ’50. De jukebox speelt Elvis Presley in de diner, de televisies bij de mensen thuis staan op I Love Lucy of The Twilight Zone. Maar de rust wordt bruut verstoord wordt als er een weerwolvenplaag uitbreekt.

Wie is de weerwolf?

Het publiek heeft een belangrijke rol tijdens de voorstelling. Ze hebben het laatste woord en beslissen wie terecht wordt gesteld. Zou het lukken om de weerwolven te vangen voor het te laat is? Hoe herken je een weerwolf eigenlijk? En wie is er te vertrouwen?

ImproWeerwolven

ImproWeerwolven werd in 2010 voor het eerst gespeeld in Amsterdam en daarna meerdere malen uitgevoerd in diverse steden in Nederland en België. Ulteam speelt deze voorstelling sinds 2015 en alle keren waren zeer succesvol. De voorstelling vindt plaats in Theater De Steeg

Foto: Ulteam