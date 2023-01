Deze dingen kun je beter niet in de houtkachel branden

GRONINGEN – Het afgelopen jaar zijn er bijna 10.000 meer pellet- en houtkachels verkocht dan in 2021. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisatie Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). Steeds meer mensen zijn dus voor het eerst in het bezit van een houtkachel en daarom is het verstandig om aan te geven wat je beter níet in de kachel moet stoppen.

Dat de energieprijzen het afgelopen jaar flink omhoog zijn geschoten, is niemand ontgaan. Dit is dan ook één van de redenen dat steeds meer mensen recentelijk een houtkachel hebben aangeschaft. Hiervoor heb je natuurlijk geen energie nodig om je woning te kunnen verwarmen, maar kun je simpelweg volstaan met hout. Je kunt echter niet zomaar alles in een houtkachel branden. Bij het aansteken van een kachel wil je namelijk zo min mogelijk rookontwikkeling, want dit is beter voor je gezondheid en voor het milieu. Hieronder noemen we een aantal dingen waarvan het aan te raden is om ze niet in de kachel te stoppen.

Vochtig hout

Het is vanzelfsprekend dat je hout mag branden in een houtkachel. Echter zijn niet alle houtsoorten geschikt om te branden. Ten eerste is het belangrijk dat het hout droog is. Wanneer het hout namelijk vochtig is, zal het onvolledig branden. Bovendien is het branden van vochtig hout schadelijk voor de omgeving, omdat er roetresten ontstaan in de schoorsteen of de haard zelf. Als je op zoek bent naar droog hout, is het aan te raden om te kiezen voor Essen-, Beuken-, Haagbeuken- of Eikenhout.

Behandeld hout

Ten tweede is het van belang dat het hout dat je wilt branden onbehandeld is. Onder behandeld hout valt bijvoorbeeld hout dat is gebeitst, geïmpregneerd, geverfd of gelijmd. Zodra je dit hout gaat branden, komen de materialen die gebruikt zijn om het hout te behandelen vrij. Hierdoor komen er schadelijke stoffen in de lucht die niet goed zijn voor jou en je omgeving. Eenzelfde soort probleem ontstaat er bij het branden van kranten en tijdschriften.

Kranten en tijdschriften

Bij het verbranden van kranten en tijdschriften komen er namelijk ook giftige stoffen vrij. Niet alleen is dat schadelijk voor je gezondheid om deze stoffen in te ademen, maar is het ook schadelijk voor de natuur. Dit is niet bij veel mensen bekend. Daarnaast bestaat de kans dat er brandende stukjes van de krant of een magazine door de schoorsteen omhoog waaien, omdat papier erg dun is en snel brandt. Daardoor kan het dus schade en zelfs een schoorsteenbrand veroorzaken als brandende stukjes papier zich naar het dak bewegen.

Foto: SarahCo/Pixabay