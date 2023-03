Dit doen Groningers om hun impact op het klimaat te verkleinen

GRONINGEN – Iedereen is het er inmiddels wel over eens dat het klimaat aan het veranderen is. Waar je vroeger in maart nog op de grachten kon schaatsen, is het inmiddels niet verbazend om lekker in het stadsstrand te kunnen zonnebaden. Gelukkig hebben inmiddels vele Groningers besloten om hun impact op het klimaat drastisch te verminderen. Weet jij echter niet wat je kunt doen om ook je eigen voetafdruk te verkleinen? Maak je hier geen zorgen over, want in deze blog lees je enkele aanraders.

Duurzame daken

In de eerste plaats kun je ervoor kiezen om je dak duurzaam te maken. Veel daken in Groningen zijn mogelijk niet duurzaam, waardoor ze de verwarming bijvoorbeeld niet zo efficiënt laten werken. Daarbij is het verstandig om voor een sedumdak te kiezen. Een sedumdak is een dak dat uit sedumplantjes bestaat. Dit soort daken van bijvoorbeeld simplysedum zorgen ervoor dat er meer zonlicht terug het heelal in wordt gereflecteerd. Bovendien nemen de plantjes extra CO2 op. Zo sla je dus meerdere vliegen in één klap. Wanneer een groen dak je aanlokkelijk lijkt, is dit dan ook zeker een goede optie.

Spouwmuren isoleren

Ten tweede is het belangrijk om je spouwmuren goed te laten isoleren. Veel woningen in Groningen zijn oud, wat betekent dat er vaak onvoldoende isolatie aanwezig is. Door je spouwmuren te laten isoleren, zal er veel minder warmte ontsnappen. Hierdoor hoef je niet te kiezen voor een hogere temperatuur en zul je minder gas verbruiken. Je hoeft hiervoor geen uitgebreid plan op te stellen, maar kunt gewoon contact opnemen met een specialist die je kan helpen.

Voor groene stroom kiezen

Verder kan het ook verstandig zijn om voor groene stroom te kiezen. Groene stroom is een vorm van hernieuwbare energie die wordt geproduceerd door middel van duurzame bronnen, zoals windenergie, waterkracht en zonne-energie. In Groningen zijn er tal van energieleveranciers die alleen maar milieuvriendelijke stroom aanbieden. Door zo groen mogelijk je elektriciteit op te wekken, zal je een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze wereld.

Van het gas af

Tot slot is het ook belangrijk om van het gas af te gaan. Dit kan door bijvoorbeeld te kiezen voor een warmtepomp of zonnepanelen. Daarnaast is het ook mogelijk om je woning te verwarmen met houtpellets of houtsnippers. Door van het gas af te gaan, steun je ook de lokale Groningers die getroffen zijn door de aardbevingen. Hierdoor sla je dus meerdere vliegen in één klap.

Al met al is het duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn voor Groningers om hun impact op het klimaat te verminderen. Kies daarbij voor een of meerdere van deze opties om mee te helpen in deze strijd.

Foto: lentemamaatje/Pixabay