Hoe repareer je het snelst een lek in het dak?

GRONINGEN – Het dak lekt! Alle spullen op zolder zijn nat geworden en er lijkt zelfs schimmel te ontstaan. Een nare verrassing, maar je hebt het misschien nog net op tijd ontdekt waardoor de schade (uiteindelijk) best wel meevalt. Zeker is wel dat het lek in het dak zo snel mogelijk dicht moet. Zelf doen? Je wilt niet verongelukken. Daarom leggen we graag uit wat een ervaren dakdekker voor je doet.

Hoe gaat een dakdekker te werk?

Je belt met een dakdekker uit Groningen of omgeving. Die is namelijk het snelst ter plekke en dat scheelt tijd en voorrijkosten. Eenmaal aangekomen controleert hij meteen het dak. Hoe is het lek ontstaan? Waar zit het precies? Misschien zijn er dakpannen afgewaaid of zit er een scheur in de dakbedekking, net onder de pannen. Misschien heb je een plat dak: opsporing van het euvel is dan makkelijker, maar dat wil niet zeggen dat een lek minder ernstig kan zijn dan bij een schuin dak.

Wat kost een dakdekker?

De dakdekker vindt het lek. Meestal lukt hem dit binnen een uur. Hij kijkt naar het materiaal en ziet meteen wat er moet gebeuren. Hij weet ook vrij snel welke middelen nodig zijn voor het herstel. Je krijgt dan een offerte met een heldere opgave van de kosten. Hoe hoog de totaalprijs is? Dat hangt af van de werkzaamheden, maar meestal bepalen de volgende zaken het bedrag op de factuur.

De materialen en het gereedschap die nodig zijn voor het herstel Het aantal gewerkte uren voor de dakreparatie Het aantal vakmensen (soms moet de dakdekker meer mensen inschakelen)

Ga je akkoord met het plan van aanpak van de dakdekker? Zo ja, dan maken jullie nieuwe afspraken om te starten met het werk. Mogelijk kan hij dezelfde dag nog aan de slag. Dat is natuurlijk prima, als dit kan. Want hoe langer het dak lekt, hoe meer aangetaste spullen of hoestende longen in huis door vocht en schimmel!

Hoe kom je aan een daklekkage?

Daklekkages ontstaan op verschillende manieren. Misschien herken jij de oorzaak van jouw dakprobleem in één van deze drie punten? Zo niet, dan kan een dakdekker altijd even voor je kijken.

Het heeft onlangs gestormd. Het dakmateriaal is versleten. Bij aanleg van het dak zijn (montage-)fouten ontstaan.

Vervelend is dat een daklekkage vaak onzichtbaar blijft tot je het vocht daadwerkelijk in muren, vloeren of houten balken ziet sijpelen. Helaas, maar dit komt vaak voor. Een jaarlijkse of zelfs tweejaarlijkse inspectie van je dak is dan ook aan te raden, maar we hebben nog meer tips om een daklekkage te voorkomen.

Dus… hoe voorkom je een daklekkage?

Laat je dak jaarlijks reinigen door een dakdekker. Van mosgroei en algengroei gaat je dak namelijk sneller slijten. Die slijtage gaat zelfs nog sneller als er ook takjes, bladeren, stenen en vogeluitwerpselen bij komen. Professionele reiniging van een dak gebeurt met een hogedrukspuit. De dakdekker mengt dan water met een biologisch reinigingsmiddel. Er wordt dus niet met giftige middelen gewerkt! En na de ingreep? Dan ziet je dak er weer als nieuw uit.

Een tweede tip – of eigenlijk – derde tip? Vergeet je schoorsteen niet. Want als hier ook gaten in ontstaan, kan deze gaan lekken. En hoe vuiler de pijp van binnen is, hoe sneller de schoorsteen slijt. Het vocht dringt dan zo je woning binnen en vernietigt waardevolle spullen en meubelen. Vraag de dakdekker daarom ook om even naar je schoorsteen te kijken als hij een inspectie komt uitvoeren. Vandaag al hulp nodig? Via Dakprobleem Kwijt vind je snel een expert voor Groningen en omgeving. Die lost elk mogelijk dakprobleem op!

Foto: alluregraphicdesign/Pixabay